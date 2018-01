Terror i ciència ficció amb accent argentí

Si fa tres anys algú li hagués dit a Martín Blanco que el seu projecte d’editorial seria un èxit, que el primer llibre editat ('3 dies') esgotaria la primera tirada i li comprarien el drets per fer-ne una pel·lícula i que la segona publicació ('Carnaval de Sangre') aniria pel mateix camí, segurament no s’ho hauria cregut. Però a vegades la vida dona grates sorpreses. «Ens hem trobat que a l’Argentina hi havia un forat més gran del què pensàvem en el gènere del terror, misteri i ciència ficció. En sis mesos vam esgotar la primera edició!», explica entusiasmat.

Així, Santa Guadaña, el projecte que va nèixer de la mà de dos amics de la infància, Martín Blanco i Gonzalo Ventura, en poc més d’un any ha fet el què cap altra editorial argentina del mateix gènere no ha fet: vendre drets per a una pel·lícula. Blanco remarca que el seu objectiu sempre ha sigut poder fer la seva i que l’editorial va néixer després que Ventura acumulés negatives de publicació dels seus textos en diverses editorials.

Obrir camí

I ara s’han decidit a fer un pas més. «A poc a poc volem veure quina rebuda tenim aquí. En el cas d’Andorra el David Arrabal i el David Gálvez estan fent coses i els va bé. Però veurem en el nostre cas. De moment farem una edició petita dels dos llibres que tenim publicats a l’Argentina i veurem com va tant a Andorra com a Espanya», indica. És per això que el proper dia 30 presentarà Santa Guadaña al Principat. La cita és a la Fada Ignorant, espai sempre obert per donar a conèixer artistes de tots els àmbits.



Un dels seus dubtes és si el fet d’escriure en argentí els pot portar algun tipus de dificultat o no. «En un principi vam plantejar la possibilitat de traduir els llibres al castellà, però ho vam descartar perquè pensàvem que es perdria una mica d’aquesta diferència que a vegades agrada, els accents que té cada país», detalla. Així, que seguint el model d’altres escriptors de la seva terra d’orígen que publiquen en l’idioma original en territori espanyol i no tenen cap problema, han optat per no traduir. Blanco defensa, a més, la important presència d’argentins al Principat que fa que la seva varietat idiomàtica no sigui desconeguda. «Aquí hi ha molt contacte i la gent està familiaritzada, però bé, haurem de veure si realment funciona o no».



L’esperança és que de mica en mica es pugui anar obrint camí. Que siguin capaços de trobar un forat i que els seus llibres es puguin comprar aquí de la mateixa manera que ara es comercialitzen a l’Argentina. «El meu amic està allà i jo aquí, per tant el què volem és aprofitar el millor dels dos móns. Obrir una nova porta», assegura. Tot plegat amb l’esperança que l’horitzó encara és lluny. A llarg termini no amga que la idea seria acabar sent una editorial oberta a tothom, que no només publiqués les obres de Martín Blanco i Gonzalo Ventura, però «anem a poc a poc», remarca. Diu que «no tenim pressa, de moment preferim que cada llibre tingui qualitat».

Futur

Tot i no voler estirar més el braç que la màniga el cert és que el futur de Santa Guadaña pinta força bé. Carnaval de Sangre ha estat un èxit tant pel què fa a la crítica com quant a vendes i han començat les converses per portar tres dels contes a la pantalla gran. D’altra banda, està previst que ben aviat llancin una nova antologia d’horror: Italparka. Però això no és tot. Blanco avança que ell també treballa en una novel·la i «tenim tres llibres més en projecte. I treballem amb altres amics que són escriptors i tenen coses en ment». Si tot plegat dona fruits i al mercat andorrà troben una bona acollida, no falta gaire per poder llegir terror amb accent argentí.