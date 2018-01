La mascota és una cosa de nens

Un club amb un equip que juga a la Lliga Endesa, que bolca esforços a nivell social per tenir sinèrgies amb altres entitats del Principat, perquè als socis no els i falti de res... Mil i una coses, però l’únic que li falta és la mascota. Parlem del MoraBanc Andorra i davant aquesta petita carència, és on apareix Pyrénées, un dels patrocinadors més potents del club que presideix Gorka Aixàs.

El gran magatzem de la capital era en els darrers anys el que promovia el disseny de la samarreta de la tercera equipació a través de concursos amb les escoles dels tres sistemes educatius del país i aquest any el que faran és proposar als alumnes que utilitzin la seva creativitat per trobar un relleu a l’Ursa i el Lupi, que eren l’alegria del Poliesportiu el dia de partit però que estan en parador desconegut des de fa un parell d’anys.

El concurs va dirigit exclusivament als alumnes de segona ensenyança. El tema és totalment lliure, «sempre i quan el disseny proposat sigui realitzable i ofereixi flexibilitat per moure’s», matisa el director de comunicació del club, Gabi Fernàndez. Segons les làmines, ja distribuïdes a les escoles, cal fer un esbós frontal i un altre de perfil, com també s’ha d’afegir un nom per a la mascota i una mica de la seva personalitat: «Quines funcions té i com es comporta», concreta el director de màrqueting de Pyrénées. Si salta, si fa tombarelles... Imaginació al poder.

Aquesta any, no s’haurà d’escollir un projecte per classe, sinó que entraran directament tots els alumnes, amb termini de presentació dels projectes datat per al 28 de febrer. De totes elles –es calculen centenars de propostes– es farà una preselecció de deu làmines que passaran a la final i l’escollida s’anunciarà el 19 de març.

El projecte guanyador s’endurà un iMac i tindrà l’honor de ser el creador de la mascota del MoraBanc, de la qual es preveu la seva primera aparició al Poliesportiu el 12 de maig, en el partit contra el Guipúscoa.