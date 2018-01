L’equip de metges proposa un reforç en hores punta

L’equip de metges creat per resoldre les mancances d’Urgències va celebrar dimarts passat una primera reunió amb la direcció del SAAS per començar a trobar solucions que permetin millorar l’atenció i actuació del servei. Segons va explicar el portaveu del personal del departament, un dels punts que es van tractar durant la trobava va ser la possibilitat de recórrer al metge de guàrdia que habitualment ja forma part del personal per tenir un reforç en cas de molta afluència de pacients i de força feina.

La distribució actual de la plantilla estableix que, a banda dels metges que hi ha presencialment a Urgències, sempre hi ha d’haver un altre professional localitzable que es truca en cas de trasllats terrestres a França o Barcelona. L’objectiu és que sigui ell qui acompanya al pacient i que d’aquesta manera no s’hagi de perdre un dels metge fixos que hi ha aquell dia operatius a l’hospital.

La proposta de l’equip de treball és que fins que no s’amplii la plantilla (es preveu que creixi al febrer), es pugui trucar al sanitari de guàrdia tant per als trasllats com per cobrir aquells moments de més treball. Tot i això, el portaveu també va destacar que aquesta mesura hauria de ser transitòria i de poca durada, ja que el metge en qüestió estaria fent més serveis del que li pertocaria, amb l’acumulació de cansament i d’hores que això comporta.

Treure l’especialització

Actualment, per formar part del servei d’Urgències cal tenir la titulació de metge de família, i en vista de les complicacions amb què s’ha trobat el SAAS a l’hora de trobar nou personal, la direcció ha demanat al Govern que es facin canvis en el decret de contractacions per permetre que metges sense aquesta titulació també puguin optar a la plaça d’Urgències, sempre i quan puguin demostrar una experiència mínima de cinc anys en aquest servei.

Les propostes esmentades s’estudiaran, i un cop hagin estat valorades, es decidirà si cal implementar-les o no. Per seguir treballant, l’equip mèdic té previst celebrar una altra reunió d’aquí 10 dies.