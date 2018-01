50 vegades per sota del límit de radiacions

Més serveis, més aparells de comunicació i més radiacions? Andorra «ha crescut molt en els darrers anys a nivell de cobertura i capacitat de les antenes de telefonia», així ho confirma la mateixa parapública encarregada de prestar els serveis de telecomunicacions al país.

Per normal general, a més aparells, més ones, i a més ones, més radiació. Però sembla que el Principat s’escapa d’aquesta lògica, i és que en ser preguntada pel tema, Andorra Telecom ha afirmat, en declaracions a aquest rotatiu, que tot i el creixement 3.0 del país –que és deu a l’arribada de nous residents i, sobretot, de turistes– «no hi ha hagut un increment de les radiacions, que continuen molt per sota dels barems internacionals».

Les radiacions electromagnètiques tenen diversos orígens, des de la ràdio FM fins als radioenllaços passant per la TDT, la telefonia mòbil o els sistemes wifi.

Llindars internacionals

Durant l’any passat, a Andorra la mitjana de volts per metre (v/m) –indicador que serveix per mesurar la radiació– va ser de 0,561, quan el llindar màxim internacional, fixat per entitats com l’OMS o la Unió Internacional de Telecomunicacions, se situa en els 28 v/m.

Andorra Telecom ha pogut mesurar aquesta dada gràcies a les 10 sondes que l’any 2015 va instaurar arreu del Principat. Els equips analitzen constantment i a temps real les ones electromagnètiques i, en general, registren llindars de radiació «50 vegades per sota dels llindars màxims. Segons informa la parapública, en els pitjors dels casos, s’ha mesurat una radiació «quatre vegades per sota del màxim internacional».

La sonda instal·lada a Encamp és la que recull una mitjana més elevada de radiació, de 2,92 v/m

Les sondes d’Andorra Telecom es van instal·lar en àrees molt poblades, amb una bona cobertura de serveis i que reben alhora la radiació de més d’una antena. A més, l’entitat remarca que algunes de les sondes «estan col·locades en zones elevades, on l’impacte de les radiacions de serveis, com la TDT i l’FM, és superior». D’altres, en canvi, «estan localitzades més properes a les calçades per poder veure l’impacte real que rebria un vianant». A banda de les sondes permanents, al llarg de l’any passat es van fer mesures amb sondes de monitoratge temporal a tots els centres educatius del país i altres punts d’interès i d’afluència. A través d’aquests estudis, també s’ha comprovat que les ones properes a les escoles o llocs públics tenen una mitjanada d’entre els 0 o 0,3 v/m i que en cap cas s’han superat els 2,13 v/m, el que suposa una xifra 13 vegades inferior al límit recomanat.

Comparació per parròquies

Les 10 sondes de la parapública estan instal·lades a: Sant Julià, Santa Coloma, Andorra la Vella, Escaldes (2), La Massana, Ordino, Encamp, Canillo i el Pas de la Casa. Malgrat que totes les parròquies mostren una mitjana de v/m força inferior al límit internacional, si s’analitzen les dades que van recollir les sondes al llarg de l’any passat es comprova que Encamp va ser el territori que va presentar més radiacions, amb una mitjana anual (pel 2017) de 2,92 v/m. Mentre que la parròquia amb menys ones electromagnètiques va ser La Massana, amb una mitjana de 0 v/m.

Pel que fa a la resta de parròquies, Sant Julià va registrar una mitjana de 0,01 v/m, Santa Coloma de 0,19, Andorra la Vella de 0,07 i Escaldes de 0,18. Tanmateix, Ordino va tenir una mitjana de 0,04 v/m, Canillo de 1,06 i el Pas de la Casa de 0,33.

Els períodes amb més concentració d’ones són els d’inici i final d’any, quan hi ha més turistes

Els mesos que van presentar més radiacions en la majoria de les parròquies van ser a principis d’any, entre gener i febrer, i ja cap als períodes finals, entre octubre i desembre. Aquestes èpoques coincideixen precisament amb l’arribada de més turistes al país i amb els mesos de més activitat tant comercial com esportiva. Tot i això, hi ha alguna parròquia alta, com Ordino, la Massana o el Pas de la Casa, que durant l’estiu van veure força incrementada la seva mitjana de radiació. Són zones on es fan activitats de natura i de muntanya que sovint requereixen o s’acompanyen d’aparells que transmeten ones electromagnètiques, com els GPS.