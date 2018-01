40 anys de malsons acaben amb divuit mesos de presó condicional

Una dona va patir 40 anys de malsons, però, això no ha estat suficient perquè el seu exmarit entri a la presó. El Tribunal de Corts el va condemnar ahir a 18 mesos de presó condicional a què no entri en contacte amb la seva antiga muller durant un període de quatre anys. A més, l’haurà d’indemnitzar amb 581,92 euros.



Durant el judici, que es va celebrar el 22 de novembre del 2017, la dona va relatar que havia patit maltractament per part del seu marit durant més de 40 anys. Aquest, constantment, li deia que era «una filla de puta» o li feia puntades de peu per tirar-la del llit. No li deixava tenir amigues i, en una ocasió, van anar a la Seu d’Urgell on la dona es va trobar una companya de la feina i es va posar a parlar amb ella. L’home va agafar el cotxe i va marxar al Principat, on residien els dos, sense dir res. Com que ja no hi havia autobús de línia, la dona va haver de tornar fent autoestop.

Això són alguns dels maltractaments que va descriure, però la gota que va fer vessar el got es va produir el juny del 2013, que són els fets que va jutjar Corts i pels quals l’home ha estat condemnat per un delicte major de maltractament en l’àmbit domèstic i un altre de lesions doloses. Aquell dia, la dona tenia una infecció en les parts íntimes. El seu marit li va dir de mantenir relacions sexuals, però ella s’hi va negar perquè li feia mal. Llavors, segons va relatar la dona durant l’audiència, l’home se li va tirar a sobre, li va posar un coixí a la cara i li va dir que la mataria. La dona, finalment, va aconseguir sortir i va marxar a l’habitació de la seva filla que estava fora de viatge. El seu marit va obrir la porta i li va etzibar: «Filla de puta, aquest cop t’has lliurat, però acabaré amb tu». La víctima va explicar que aquell cop pensava que moria i, per això, finalment va decidir separar-se i denunciar.



L’home va negar que volgués matar a la dona, però sí que va reconèixer que li va tapar la cara amb el coixí. Això, va dir, és perquè la dona estava cridant i volia que es callés.