Les famílies que demanen ajudes per fill a càrrec creixen un 31% en dos anys

Les famílies que s’han beneficiat d’una ajuda per fill a càrrec han augmentat un 31% en dos anys. L’any 2015 (primer període en que es va posar en marxa la prestació social), un total de 468 famílies van passar a formar part d’aquesta ajuda. Durant el 2016, el nombre de beneficiats va augmentar a 569 famílies, i l’any passat, en van ser 613.

En conseqüència, el número de fills que s’ha beneficiat de la prestació també ha crescut i ho ha fet en gairebé un 39% al llarg dels darrers dos anys, passant de 817 infants el 2015 a 1.012 el 2016 i 1.128 l’any passat.

El cap de l’àrea d’Atenció Social Primària del ministeri d’Afers Socials, Joan Carles Villaverde, creu que aquest increment és deu sobretot al fet que els ciutadans «estan cada vegada més informats» i que des del departament s’està fent «més difusió» de les noves ajudes i prestacions. De fet, Villaverde defuig de la idea que el creixement de famílies respongui a un increment de població jove, l’àrea social ha estat analitzant l’evolució demogràfica «i ha comprovat que els ciutadans menors de 25 anys no han crescut de forma exagerada».

Pressupost i sol·licituds

L’any passat, Afers Socials va rebre 656 sol·licituds, d’aquestes, 439 (el 67%) finalment van ser aprovades i 217 denegades.

Per cobrir la convocatòria, es va preveure una dotació inicial a nivell pressupostari per un import d’1,04 milions d’euros. Però «vist que la prestació per fill a càrrec és garantida» i que si es compleixen els requisits s’ha d’atorgar, la quantitat pressupostària final es va ampliar fins als 1,09 milions. De cara a aquest any, en vista de la tendència de creixement, s’ha estimat una dotació d’1,25 milions d’euros.

Villaverde creu que l’augment del pressupost s’explica, sobretot, perquè han crescut les sol·licituds i perquè l’any passat es va començar a pagar la prestació «a partir del primer fill, ja que fins llavors s’atorgava només a partir del segon, aquest canvi ha fet que pugi el pressupost total». El cap de l’àrea també creu que l’augment pressupostari s’estabilitzarà durant aquest o el proper any i que segurament no s’arribarà a sobrepassar els dos milions en aquestes prestacions.

En els casos que s’ha d’acabar atorgant una quantitat de diners major a la prevista, Villaverde explica que «s’acaba agafant part del pressupost d’altres partides del Ministeri d’Afers Socials que, per diversos motius, no s’han acabat de liquidar o no s’han fet servir».

A partir de 99 euros per fill

D’acord amb l’article 27.4 de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, la quantia de la prestació familiar per fill a càrrec és del 10% del LECS individual, que és equivalent al salari mínim mensual. A més, hi ha un complement del 20% de la quantia quan el fill té alguna discapacitat.

Seguint aquests barems, les prestacions atorgades l’any passat van ser de 99,15 euros mensuals per fill a càrrec i de 118,98 euros per fill amb discapacitat. De cara a aquest any, encara no s’ha calculat la quantitat exacta que s’haurà d’atorgar, però amb la pujada de l’IPC i el decret que ha aprovat el Govern per augmentar el salari mínim fins els 1.017,47 euros, s’estima que les quantitats que s’atorgaran oscil·laran entre els 101 i els 200 euros.

El perfil dels sol·licitants

Villaverde destaca que malgrat que hi ha diferents casuístiques i que cada família té una situació pròpia, el perfil general dels nuclis que sol·liciten la prestació solen ser pares o mares solteres, que «com és lògic, tenen ingressos inferiors als d’una família formada per dos adults».