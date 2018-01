Tots junts a treballar

El paper de l’Administració serà clau en la transformació sostenible del país. Per aquest motiu, haurà de fer auditories energètiques de tots els seus edificis calefactats abans de l’any 2025 i haurà d’impulsar la renovació dels edificis per assolir els requisits d’eficiència energètica exigibles en la nova llei. A més, s’hauran de renovar les flotes dels vehicles administratius segons uns criteris de sensibilitat.

D’altra banda, Calvó va anunciar que la voluntat és crear «una targeta d’abonament única» per a tots els mitjans de transport públic del país, «així com un bitllet de trajecte únic».

Tanmateix, i seguint en l’àmbit de la mobilitat, la nova legislació estableix que el Govern i els comuns hauran de promoure un model de mobilitat de persones cap a mitjans més sostenibles d’acord amb la jerarquia següent: mobilitat no motoritzada o assistida, mobilitat motoritzada elèctrica o d’una font sense emissions de gasos d’efecte hivernacle i mobilitat motoritzada amb emissions de gasos d’efecte hivernacle. A més, les administracions tindran l’obligació de privilegiar el transport col·lectiu i públic respecte el particular.

Segons va remarcar la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, un exemple del pla podria ser «crear una intranet interna per fomentar que els treballadors comparteixin cotxes i es desplacin a l’empresa de forma conjunta. També es podria implementar una xarxa de bicicletes gratuïta o amb una tarifa reduïda».

El Govern va presentar ahir el nou projecte de Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. Una de les mesures que contempla la legislació, que encara ha de ser aprovada, és que les empreses de més de 100 treballadors hagin de tenir un pla per potenciar la mobilitat sostenible.

