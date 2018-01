La sub-16 femenina debutarà al Torneig de Desenvolupament de la UEFA

La selecció femenina sub-16 que dirigeixen Luis Miguel Abrahan amb l’ajut de Montse Sánchez debutarà en competició oficial al Torneig de Desenvolupament organitzat per la UEFA, a Malta entre el 29 de gener i el 2 de febrer.

Els rivals de la tricolor seran el combinat amfitrió, «la gran favorita» segons el seleccionador; Liechtenstein, «un equip poderós físicament»; i Gibraltar, «la més similar al nostre nivell amb la qual podem aspirar a puntuar». Aquest torneig, a més, servirà com test de cara al partit del Preeuropeu que la tricolor jugarà contra Portugal al setembre i, sobretot, «perquè les noies visquin una experiència d’una setmana respirant futbol per créixer i donar un impuls en il·lusió per jugar a futbol».

La llista de convocats la formen 18 jugadores d’un total de 23 seleccionables, repartides entre la Lliga Nacional i l’Enfaf. Sánchez, que és una de les precursores de la implantació del futbol femení a Andorra, va assegurar ahir que «des de llavors fins ara, el progrés de la base femenina ha estat enorme, aquest és un motiu de satisfacció».