Baixa un 11% l’afluència de visitants al desembre

El nombre de visitants registrats durant el mes de desembre de l’any passat va disminuir un 11% respecte el mateix mes del 2016. El departament d’Estadística va publicar ahir les xifres, que mostren que el principal motiu de la davallada és la baixada de turistes francesos al Principat. En total, van visitar el país 702.524 persones. D’aquestes, 321.144 eren turistes que van fer nit a Andorra, i 381.380 van ser excursionistes, és a dir, persones que hi fan visites d’un sol dia. Aquest últim grup ha disminuït en un 20,8% mentre que el nombre de turistes que van pernoctar va augmentar en un 4,1%.



El volum de visitants francesos va caure un 36,3%, fins als 169.000. Tal com informa l’ANA, s’ha de tenir en compte que durant el 2016 no hi va haver cap tall a la frontera amb França, mentre que l’any passat, se’n van patir tres, a causa de la neu. El 2 de desembre va haver-hi un tall que va durar més d’un dia, el 2 de desembre es va allargar mitja hora el dia 19 i l’últim va durar unes 16 hores. Tot i la disminució durant el desembre, les xifres anuals mostren que es va tancar l’any amb un augment de visitants de l’1,6% i que els visitants procedents de l’Estat espanyol han augmentat un 0,5% arribant als 493.000. Van arribar un 6,5% més de turistes, però un 1,1% menys d’excursionistes, principalment de nacionalitat francesa.



Pel que fa a les tipologies de visites, les estadístiques assenyalen que la pernoctació mitjana és de 2,8 dies i que la majoria dels visitants arriben al país amb la família, tot i que aquest tipus de visitant s’ha reduït del 51 al 44%. El següent motiu que porta els visitants a gaudir d’una temporada a Andorra és la pràctica d’esport. El 21% dels visitants registrats van arribar motivats per aquesta raó. Pel que fa al col·lectiu concret que passa com a mínim una nit al Principat, la majoria ho fan per l’esport, segons explica el departament d’Estadística.

Durant l’any passat es va apreciar un augment de les estades en establiments de tres estrelles i una disminució en les de quatre, tot i que continua sent l’opció més triada. L’altre canvi que s’aprecia és una tendència a allotjar-se més en habitatges d’amics i familiars que en hotels. Les parròquies més sol·licitades van ser Andorra la Vella (21%), Escaldes (19%) i Canillo (19%).