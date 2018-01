Les Swing Girls es presenten en un concert ple de ‘hits’

La presentació oficial de les Swing Girls, la primera formació de swing del Principat, va omplir l’Sport Hotel Hermitage & Spa d’un ambient distès i amè, ahir, en un concert íntim que va transportar els assistents a l’època dels anys ‘50 i ‘60. No només per l’estètica de les tres cantants que lideren la banda, Susanne Georgi, Mar Capdevila i Fanny Pérez, sinó per les seves veus, que es van complementar a la perfecció, amb el to soul i R&B que les caracteritza.



L’actuació d’estrena, que va oferir alguns dels èxits musicals que han marcat la història de la música des dels ‘50 i fins a l’actualitat, va arribar després d’una breu presentació del grup. Les integrants de les Swing Girls es van centrar en els orígens de la banda. Van explicar que ja feia molts anys que els rondava pel cap la idea d’engegar un projecte d’aquest tipus. Les obligacions familiars van ajornar la posada en marxa d’un somni que ja és real. El grup de música té aspiracions altes. De moment, les tres cantants fan versions de temes d’Aretha Franklin, Cher o Tina Turner, entre d’altres, però es plantegen comptar amb una orquestra que les acompanyi en directe. A més, Georgi ja va avançar a aquest periòdic que també voldrien publicar un primer àlbum en conjunt en un futur.



De moment, ja tenen assajades una quarantena de cançons, i compten amb una experiència dilatada en el món artístic. De fet, Georgi i Capdevila han participat en semifinals i finals del festival internacional d’Eurovisió. Les tres dives del soul andorranes asseguren que aniran afegint més cançons al repertori a mesura que facin més espectacles. Després del concert a Soldeu d’ahir, ja tenen algunes dates fixades per a properes actuacions. The Swing Girls actuaran al pub Villager, a Soldeu, els dies 27 de febrer i el 13 i el 30 de març.mitjans, presentació del grup.