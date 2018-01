Més guàrdies civils a la frontera hispano-andorrana

L’Executiu va prendre aquesta decisió en el marc de la llei orgànica de forces i cossos de seguretat de l’Estat, que estableix com a missió clara d’aquests cossos protegir edificis públics quan és necessari.

En altres ocasions, el Govern de Mariano Rajoy sí que va advertir de la intensificació de la vigilància i control fronterer. Ho va fer a l’octubre de l’any passat, quan es contemplava una possible declaració unilateral d’independència. La decisió d’augmentar el nombre d’efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a la frontera de La Jonquera la va prendre el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido. En aquell cas, no només es van desplegar més agents vestits de paisà sinó també uniformats.

Ningú ha pogut desmentir ni afirmar els rumors al voltant del reforç policial impulsat pel Govern espanyol amb l’objectiu d’evitar l’entrada del president català a l’exili, Carles Puigdemont. Des del Ministeri de l’Interior van rebutjar ahir fer declaracions perquè «per motius de seguretat mai s’informa sobre els dispositius policials», segons fonts del departament de comunicació. Treballadors de la duana certifiquen que des de després de Nadal, hi ha més moviment de l’habitual.

Fonts properes a la duana entre el Principat i Espanya van confirmar ahir a EL PERIÒDIC que cada vegada hi ha més agents de la Guàrdia Civil a la frontera entre els dos països. La presència dels policies, uniformats i armats amb metralletes, està creant múltiples retencions, sobretot, en sentit sud, és a dir, que afecta els vehicles que marxen del Principat en direcció cap a l’Estat espanyol.

