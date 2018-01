Descarrega explica als funcionaris la nova llei laboral

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, està informant a una mitjana de quaranta treballadors al dia de les noves condicions que preveu el projecte de Llei de la Funció Pública, segons informa l’ANA. Les sessions van començar el dilluns i estan previstes una quinzena de reunions. Descarrega, juntament amb el secretari d’Estat de la Funció Pública, Antoni Rodríguez, i de la coordinadora del mateix departament, Elisabeth Almarcha, lidera les sessions, en què es destaquen els canvis en les condicions retributives. S’explica als funcionaris que en els complements d’antiguitat que fins ara tenien cada tres anys ara es passaran a rebre cada cinc, i que tindran dret a dos nous complements: un complement de carrera, que serà consolidable cada cinc anys, i un altre, no consolidable, en concepte de productivitat i que es podrà rebre cada dos anys.

