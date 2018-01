Talls a la C-14 per la construcció del túnel de Tresponts

Dimarts vinent començaran els talls intermitents de trànsit a la carretera C-14 a l’Alt Urgell a causa de les obres de construcció del nou túnel de Tresponts. Segons ha informat l’Ajuntament d’Organyà de fonts de la UTE adjudicatària de l’obra, aquesta primera fase de restriccions es durà a terme fins al 30 de març vinent; és a dir, al llarg dels propers dos mesos. Els talls es faran de dilluns a dijous, de les 8 del matí a les 6 de la tarda, i els divendres de les 8 del matí a les 3 de la tarda. En funció de la necessitat de fer treballs especials, i per motius de seguretat, es tallarà en moments puntuals un carril, o bé la via sencera, i es donarà pas alternatiu o, sempre que sigui possible, es desviarà el trànsit per una altra via. Les mesures s’avisaran als conductors amb senyalització fixa o mòbil. Es duran a terme per treballs previs, moviment de terres a embocadures del nou túnel, instal·lació de malles de protecció de talussos i execució d’obra de drenatge.