La Policia lluita contra els cultivadors d’estupefaents

La Policia i el Ministeri d’Interior han decidit combatre la venda de droga des de l’arrel. Per això, des de finals del 2016 han centrat els seus esforços a actuar contra els cultivadors de droga i evitar, així, que arribi al mercat. «La prioritat és trencar la cadena de cultiu, venda i distribució de droga», van destacar fonts policials a EL PERIÒDIC. Amb això es vol evitar el tràfic de drogues com la marihuana o l’haixix, que solen consumir els més joves i menors d’edat. Sense oblidar, però, que aquest tipus d’estupefaents també l’utilitzen els adults.



Tot i que cada any també hi ha confiscacions de cocaïna o heroïna, des del 2016 també s’ha encaminat a lluitar contra la marihuana. «S’ha prioritzat la droga més assequible per a la gent jove», van ressaltar des del cos. Tant la marihuana com l’haixix és la droga més consumida entre els joves i menors d’edat, ja que és la més barata en el mercat. Per això, des de la Policia asseguren que és la que més consumeix aquest col·lectiu, especialment la marihuana.

«El consum continuat d’aquestes drogues pot derivar en possibles problemes escolars, socials i familiars», van exposar des de la Policia. A més, en alguns casos, els menors d’edat que prenen marihuana o haixix, posteriorment, «s’inicien en l’addicció a altres drogues, les considerades més dures» com pot ser la cocaïna.

Per això, els esforços i les investigacions de la Policia s’han destinat, especialment, a combatre el cultiu.

Cinc operacions

És en aquest context que la Policia va actuar en cinc operacions diferents contra el cultiu de marihuana, la venda d’haixix i també de bolets al·lucinògens al llarg del 2017. A més, amb aquesta nova estratègia en marxa, es va fer el cop més gran contra la venda d’haixix al Principat.



En concret, es tracta de l’operació Jumi que va comportar la requisició de més de 27,4 quilograms d’haixix i 38.535 euros. En aquest cas, es va detenir un resident a Ordino.

D’altra banda, l’any passat es va efectuar l’operació més rellevant contra el tràfic de marihuana al Principat. Entre el maig i el setembre es van arrestar fins a sis persones i es va decomissar més de dos quilograms de marihuana en el marc de l’operació Paradís. A més, també es va desmantellar un pis franc on s’emmagatzemava la droga, així com dos pisos més que feien de punt de venda, que estaven a pocs metres de centres escolars i, per tant, tenien com a clients menors d’edat.



A l’abril, en el marc de l’operació Xamao, es va produir un nou arrest per la venda de droga. Al gener, a més, es va efectuar dues operacions: Sàtiva i Ambient. En el primer cas, es va detenir un resident de 55 anys que tenia més d’1,7 quilograms de marihuana a casa. En el segon cas, es va arrestar un resident de 38 anys i es va decomissar 622 grams de marihuana. L’home venia la droga en un box d’un pàrquing d’Escaldes-Engordany.

Així mateix, el 2 d’octubre en un pis a Encamp, també prop d’un centre escolar, es va detenir dos joves, de 20 i 21 anys, que venien tant marihuana com bolets al·lucinògens. En aquesta ocasió es va intervenir petites quantitats de marihuana, 33 grams de bolets secs, llestos pel seu consum, així com 2.650 grams en cultiu.

Amb aquestes cinc operacions els agents van confiscar més cinc quilograms de marihuana i segrestar prop de 4.000 euros.

Aquests esforços per combatre el cultiu i el tràfic de marihuana i haixix continuen aquest any, que ha començat amb una nova operació. Es tracta de Línia i a través de la qual es va detenir a mitjans d’aquest mes un resident de 32 anys pel cultiu de marihuana i un altre destinat a l’assecament i finalització de l’elaboració.

Agents a peu de carrer

Més enllà de les investigacions, des de la Policia van remarcar els esforços que fan els agents que patrullen al carrer les 24 hores i fan les primeres intervencions. «En el cas del consum en espais públics, i on se’ns requereix per part de ciutadans, s’actua a iniciativa pròpia de la patrulla, o bé arran de la localització, denúncia o informació de punts més susceptibles de ser utilitzats com a llocs de consum de substàncies», van dir des del cos.



Així mateix, van exposar que també treballen conjuntament amb els agents de circulació i d’atenció ciutadana comunal, per tal d’intervenir i localitzar els llocs de consum.