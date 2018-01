El festival d’esquí i música del Pas atraurà uns 4.000 belgues

Festa i neu a parts iguals. Durant el dia i durant la nit. Ja estan esgotades les entrades per assistir al festival de música i esquí Snowbreak, que arriba aquest cap de setmana al Pas de la Casa i s’hi quedarà fins al 3 de febrer: dues setmanes en què s’espera que arribin gairebé 4.000 joves de Bèlgica, la majoria universitaris entre 20 i 35 anys, apassionats dels esports de neu. El programa que ofereix l’Snowbreak d’aquest any inclou propostes esportives d’esquí i snowboard, concerts, festes i activitats d’oci a la neu. Per segon any consecutiu, Andorra ha estat l’indret de muntanya escollit per l’equip que coordina l’esdeveniment, l’operador turístic Route du Soleil. L’Snowbreak existeix des de fa cinc anys i es considera el segon festival d’esquí més gran d’Europa.



Aquest cap de setmana arribaran prop de 1.500 esquiadors belgues i holandesos, i per a la setmana vinent es preveu l’arribada de 2.000 més. En total, sumant els membres de l’organització i els artistes convidats, es calcula que les xifres d’afluència superaran les de l’any passat.



El Comú d’Encamp va destacar que està en contacte directe amb l’operador i que ha contractat seguretat privada i servei de neteja per evitar incidències a les instal·lacions del complex esportiu del Pas, l’espai que ha llogat l’empresa per acollir les actuacions de discjòqueis com Romeo Elvis, Dj Donald, Edgard Mile, Barry Swimsuit o Masai, entre molts d’altres. Tal com va informar l’ANA, des del comú es va assegurar que l’Snowbreak és un festival que hauria de servir d’exemple per a molts altres esdeveniments que tenen lloc al Pas i que també atreuen joves amb ganes de festa nocturna. Sobre l’edició de l’any passat, el comú va considerar que la seguretat va funcionar sense problemes i que el servei de guies que portaven els grups d’esquiadors van controlar que els assistents no alteressin l’ordre públic.



A banda de les actuacions de música electrònica, l’activitat estrella del festival serà la baixada per les pistes del Pas, en què hi participaran uns 2.000 participants vestits de Pare Noel.

Els preus i la proximitat a les pistes

La pàgina web de Route du Soleil descriu el domini de Grandvalira com una de les zones d’esquí «més belles del món». «És el domini més gran del sud d’Europa i dels Pirineus, amb 210 quilòmetres esquiables», afegeix. L’operador també fa incís en què les pistes andorranes han estat l’escenari de diversos campionats del món i dels Jocs Olímpics en diferents ocasions.



Un altre dels atractius que subratllen els organitzadors del festival és la proximitat de les pistes als apartaments turístics del Pas de la Casa, que són només a 300 metres. Finalment, la diferència de preus entre Andorra i Bèlgica o els Països Baixos també és un aspecte que l’empresa remarca per atreure el màxim de joves esquiadors. «A Andorra, els preus dels productes de gran valor són fins a un 50% més baixos que els nostres», asseguren al web.