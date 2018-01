Els funcionaris de la justícia lamenten que siguin els «oblidats»

La presidenta del sindicat de Personal Adscrit a l’Administració de Justícia, Cristina Araujo, va lamentar que una vegada més aquest col·lectiu ha quedat com «els oblidats i els últims» pel què fa a la reforma de la Funció Pública i va acusar la ministra Eva Descarrega de «vendre una cosa que no és» ja que posa en dubte que alguns dels beneficis que s’han anunciat siguin reals.

Tal com ja va explicar El PERIÒDIC el col·lectiu disposa d’una llei pròpia però que en molts punts es remet a la general. És per aquest motiu que el Govern havia d’haver convocat la seva comissió consultiva per tal de poder revisar i negociar, també, els canvis introduits en llei i la disposició addicional que els afecta directament.



Aquest fet, però no es va produir fins fa poc més d’una setmana. Araujo va indicar que en un primer moment només se’ls van entregar la disposició addicional, però que per poder analitzar correctament el text i emetre l’informe preceptiu van demanar que se’ls facilités la llei sencera. I divendres hi va haver una nova reunió de la comissió consultiva però no es va arribar a cap conclusió. «El text és molt dens i una setmana és molt poc temps. Necessitem més dies per analitzar-ho», va exposar Araujo. Per tot plegat encara no està clar com quedarà redactat l’informe i si els representants sindicals l’acabaran signant. Des de Govern, però es va aclarir que el document és imprescindible que s’inclogui en el projecte de llei.



Els funcionaris de la justícia participaran dimecres en l’assemblea de treballadors que s’ha convocat, però la presidenta del sindicat no va avançar quines accions defensaran de tirar endavant.