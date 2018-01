França vol que el preu del tabac s’equipari al més barat de la UE

El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, van anunciar el mes passat que la Unió Europea (UE) havia acceptat un període de transició de 30 anys abans que el tabac estigui plenament integrat en unió duanera. Ara s’ha posat de manifest que hi ha una contrapartida. Els darrers dies s’ha fet evident la preocupació de França amb la problemàtica del contraban de tabac i les autoritats gales han deixat clar que si Andorra vol aconseguir el seu vist-i-plau en l’acord d’associació amb la UE haurà de fer esforços i reduir el diferencial de preu que existeix a dia d’avui. Una qüestió que el cap de Govern, Toni Martí, ja ha fet avinent als diferent grups parlamentaris amb reunions que es van dur a terme entre dimecres i dijous.



Fonts consultades han confirmat que França exigeix un increment del preu del tabac. Concretament volen que el cost d’aquest producte s’equipari en 30 anys al més barat que hi hagi dins de la Unió. Una situació que podria fer perdre atractiu, sobretot en relació a Espanya. Les mateixes fonts van indicar que aquest fet preocupa especialment a l’Executiu, que considera que si arriba a passar seria «molt dur» perquè es podrien perdre molts turistes del país veí del sud.

Impacte

Amb tot, sembla que la preocupació per l’impacte econòmic a llarg termini que la reducció del diferencial podria tenir sobre l’economia andorrana no seria tant important, però s’admet que el més greu seria «l’efecte psicològic» que podria tenir d’entrada aquest canvi en la política de preus.

Cal recordar, però, que ja en l’esmorzar que el cap de Govern va oferir a la premsa durant les feste de Nadal es va detallar que la UE acceptaria l’statu quo del sector durant sis anys, però que a partir del setè la situació havia de canviar: les arques del Principat haurien de reduir la dependència del tabac i compensar-ho amb un increment dels impostos especials, de manera que al final el tabac manufacturat a la UE com el que es fabrica al país tinguessin el mateix tractament tributari.



Tot i així, les mateixes fonts van apuntar que el cap de Govern els hauria manifestat que es veu capacitat de poder reconduir aquesta situació i acabar aconsguint una bona entesa amb França que eviti que Andorra pugui perdre l’atractiu comercial que té a dia d’avui, especialment en el tabac, pels turistes d’Espanya i França.



I tot plegat posant remei a la problemàtica del contraban. Perquè tal com ja va admetre el ministre Jordi Cinca en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres de dimecres les autoritats franceses estan «preocupades» per un repunt de l’activitat il·legal. És per això que Martí ha viatjat dues vegades a París en les darreres setmanes, per exposar de primera mà els esforços del Principat per eradicar la problemàtica i deixar clar que la col·laboració amb les forces de seguretat és màxima.



Martí va traslladar als grups que les dues trobades van ser «positives» i que les autoritats gales s’han mostrat comprensives amb les explicacions rebudes, si bé és cert que van insistir en què es reforci el control de fronteres, sobretot al Pas de la Casa. Altres fonts van apuntar, però, que les explicacions del cap de Govern no van ser massa extenses i que tampoc hauria entrat en massa concrecions pel què fa a la petició sobre la reducció del diferencial (especialment en els terminis) ni al suposat malestar que han fet públic alguns mitjans de comunicació els darrers dies.

Resultats

De fet, tant Cinca, com el ministre d’Interior, Xavier Espot, van voler remarcar que la col·laboració de la Policia andorrana en la lluita contra el contraban és total i que en cap cas hi ha constància que el cos de seguretat andorrà hagi entorpit alguna intervenció dels agents francesos. També es va fer especial èmfasi en els canvis introduïts en el Codi Penal per tal de castigar de manera més dura els delictes de contraban i, sobretot, per evitar que l’activitat acabi servint com a via per blanquejar diners.



De la mateixa manera es va recordar que els darrers anys també s’han fet operacions a tres bandes, entre França, Andorra i Espanya.

La Jonquera, l’altre punt fronterer que acumula problemes de contraban

La lluita de França contra el contraban de tabac no es concentra només a Andorra. La Jonquera és l’altra gran front on es concentren els esforços dels agents francesos. I és que el diferencial de preu amb Espanya també és important. Actualment el preu mitjà d’un paquet de tabac a l’Estat espanyol ronda els 5 euros, mentre que a França ja arriba als 7. Una situació que els propers anys es podria veure incrementada ja que la ministra de Salut gala, Agnes Buzyn, va anunciar fa poc la voluntat del Govern d’incrementar encara més el preu del tabac. Concretament va explicar que la idea és que un paquet de tabac arribi a costar 10 euros en un període de tres anys, situant així, França en un dels països de la UE amb el preu més elevat.