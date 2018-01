Les criptomonedes i l’efecte al sector immobiliari

El vicepresident de GD Brokers Inmobiliarios, Gerard Duelo, ha explicat aquesta tarda en una conferència a la Llacuna, de quina manera la tecnologia blockchain (cadena de blocs, en anglès) pot canviar el sector de les immobiliàries en concret i l’economia mundial en general. Duelo va detallar en la xerrada organitzada pel Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), que els efectes de l’arribada de les criptomonedes permetran agilitzar les transaccions immobiliàries, que tindran més velocitat, transparència i seguretat. A més, va assegurar que es consolidaran els anomenats smart contracts (contractes intel·ligents), que automatitzaran els processos de compra i venda d’habitatges, tal com va informar l’ANA.



Una blockchain, coneguda també per les seves sigles BC, és una base de dades distribuïda, formada per cdenes de blocs que estan dissenyades per evitar-ne la modificació un cop una dada ha estat publicada, utilitzant un segellat de temps confiable i sense possibilitat de modificació ni revisió. Normalment, les dades emmagatzemades en la cadena de blocs són transaccions, per exemple, financeres. Per aquesta raó, és freqüent anomenar a les dades, transaccions.

Creador del croat

Duelo també és creador d’una criptomoneda anomenada croat, amb la qual ja es fan operacions comercials i que pretén seguir els passos d’una de les criptomonedes més populars i la moneda criptogràfica de referència en l’actualitat, la bitcoin (BTC). El ponent va parlar d’algunes de les virtuds del croat. A nivell tècnic, va exposar que permet un nivell de confidencialitat molt més alt que el bitcoin. És totalment privat en les transaccions i incorpora millores en accessibilitat i estabilitat. Ara mateix, per exemple es pot pagar amb el croat el forfet a l’estació d’esquí nòrdic de Lles i a la casa rural Cal Xelín, a Calonge de Segarra.



En el cas de Lles, des del dissabte 13 de gener, va entrar en funcionament el sistema de pagament amb croats. Cada unitat són 0,50 cèntims d’euro, així que el forfet costa 25 croats. Tenen un valor global, per la qual cosa poden ser utilitzats a qualsevol país, en qualsevol moment. La criptomoneda croat també es caracteritza per tenir un codi obert; la seva arquitectura és pública, ningú posseeix ni controla el croat i qualsevol hi pot participar.