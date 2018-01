Oliveras, 58è a la sessió d’entrenaments de descens

A Val d’Isère, en un eslàlom dels Campionats de França júnior, Albert Pérez va finalitzar al 34è lloc amb un registre d’1.35,63, Xavier Cornella va ser 49è (1.38,95), Nicolas Castro 51è (1.39,62) i Albert Torres 54è (1.42,55). Joaquim Rodríguez no va concloure la segona mànega. El podi va ser totalment francès. El guanyador va ser Sacha Lekaene (1.26,75). El segon caixó del podi l’ocupava Florian Loriot (1.27,11) i el tercer Diego Orecchioni (1.27,59).

També en terres italianes, a l’estació de Santa Caterina Vallfurva, Laura Arnabat va ser la representant andorrana més destacada en un supergegant FIS, classificant-se a la 63a plaça amb 1.23,12. Xènia Rodríguez va ser 72a amb 1.26,42. En canvi, Cande Moreno quedava eliminada a la primera mànega. Es va imposar la italiana Roberta Melesi (1.16,30), seguida per les seves compatriotes Sofia Pizzato (1.16,40) i Nadia Delago (1.16,46).

El component de la Federació Andorrana d’Esquí marcava un crono de 2.01,46 minuts. El més ràpid va ser l’italià Christof Innerhofert amb 1.55,57. El van seguir l’austríac Matthias Mayer (1.56,20) i el també transalpí Dominik Paris (1.56,24). Demà es disputa la prova de descens de la Copa del Món. D’altra banda, a Passo San Pelegrino (Itàlia) va disputar-se una combinada alpina FIS on Matías Vargas va concloure a la 20a posició amb un temps d’1.50,69. El vencedor va ser el francès Nils Allegre (1.48,60). El van acompanyar al podi l’italià Federico Paini (1.48,92) i el gal Evan Klufts (1.48,94).

Per El Periòdic

