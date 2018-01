Areny, Martín i Solé, a la cursa individual de la Font Blanca

La Copa del Món torna amb una nova edició de la Font Blanca. Demà arrenca al sector Arcalís de Vallnord amb la cursa individual, que compta amb tres representants en categoria sènior, i quatre més en les inferiors. L’organització va modificar lleugerament el traçat a causa del temps de les darreres hores i les previsions.

Pérez participa a la prova en ‘espoir’ i Casabella Soldevila i Serra en categoria júnior

L’equip nacional està format en sènior per Xavi Areny, Gerber Martín i Jordi Solé, en per espoir David Pérez, i en júnior per Sergi Casabella, Arnau Soldevila i Carles Serra. «Intentarem mantenir els percentatges assolits a les anteriors proves de la Copa del Món», indica Xavi Comas, tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme. En open hi seran per part de l’equip nacional Marc Font i Sophie Dusautoir. Entre els favorits es troben el francès Xavier Gachet, els suïssos Martin Anthamatten i Remi Bonnet, els alemanys Anton Palzer i Jakob Hermann, l’espanyol Oriol Cardona, i els italians Matteo Eydallin, Damiano Lenzi, Michele Boscacci, Robert Antonioli i Nadir Maguet. En femení les franceses Laetitia Roux i Axelle Mollaret, les suïsses Jennifer Fiechter i Victoria Kreuzer, les italianes Katia Tomatis i Alba De Silvestro, i les espanyoles Mireia Miró, Clàudia Galicia i Marta Garcia.

El recorregut té algunes petites modificacions, però es manté quasi en la seva totalitat el quilometratge i el desnivell. Varia al canal de la Mort a causa de la neu, al port del Rat pel gel, al Baser Negre pel vent i a la zona de Creusants per risc d’allaus. «Ens hem adaptat a les condicions de la muntanya», indica Carlo Ferrari, director de la cursa».

Ordino ha donat, aquest divendres a la tarda, el tret de sortida a la Font Blanca 2018. La cerimònia inaugural s'ha celebrat a la plaça Major de la parròquia ordinenca. Amb la neu com a convidada estrella, el secretari d'Estat d'Esports, Jordi Beal; el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, i el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Jaume Esteve, han donat la benvinguda als corredors de la prova i han fet entrega dels dorsals a les cinc primeres noies i els cinc primers nois que aquest dissabte i diumenge competiran a territori andorrà. Esteve ha explicat que s'han superat les inscripcions dels anys anterior i que es mouen al voltant dels 500 participants.



Mortés no s'ha atrevit a donar xifres del nombre de persones que passaran per Ordino entre aquest cap de setmana, però ha dit que "és un esdeveniment important i hem d'aprofitar-lo". Mortés també ha volgut assenyalar que "cada any ens estem superant" i ha explicat que encara que l'impacte econòmic no sigui el mateix que el de l'Andorra Ultra Trail, és igualment important. En l'àmbit esportiu, el cònsol major d'Ordino ha apuntat que la prova esta "consolidadíssima" i que, a partir d'ara, "el més important és que l'acabin declarant olímpica i, a partir d'aquí, ja crec que estarem en un altra dimensió". Mentrestant, el cònsol ha animat els aficionats de l'esquí de muntanya a gaudir de la competició.



A banda dels corredors, l'altra protagonista del cap de setmana serà el temps. La nevada d'aquesta nit passada ha estat intensa i ha obligat a l'organització a fer algunes modificacions al recorregut, ja que la feina prèvia d'aquesta última setmana ha quedat en res, però conservant la filosofia de l'itinerari original. Jaume Esteve ha assegurat que "tindrem un itinerari digne de la Copa del Món". Dissabte se celebrarà la cursa individual a la Coma d'Arcalís, mentre que diumenge serà el torn de la prova vertical d'Arinsal. Les previsions meteorològiques per les properes hores no són gaire optimistes, especialment de cara a dissabte. Diumenge la previsió és que faci més bon temps, tot i que caldrà esperar.



A banda de l'àmbit esportiu, a més, la Font Blanca va unida a una iniciativa social i solidària de la mà d'Unicef Andorra, per ajudar els infants discapacitats de Bhutan, un país situat a l'est de l'Himàlaia. L'objectiu del projecte és poder oferir a aquests nens i nenes una educació de qualitat a les escoles i altres centres d'aprenentatge. Durant els dos dies del cap de setmana, aquells que ho vulguin podran fer els donatius a través d'unes urnes.