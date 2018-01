El MoraBanc es mentalitza per afrontar un partit dur i exigent

Comença la segona volta. El BC MoraBanc ho fa després de les bones sensacions de què va gaudir en la clara victòria sobre l’FC Barcelona Lassa en el darrer matx disputat. L’assignatura que té pendent és la de sumar triomfs a domicili i demà té l’oportunitat de fer-ho a la pista de la gran revelació de la temporada, el Montakit Fuenlabrada. L’enfrontament es juga al Poliesportiu Fernando Martín a les 19.00 hores.

El triomf sobre el Barça queda ja enrere i el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, només se centra en el que té per davant. «En aquesta competició cada partit és una història», assegura l’egarenc, i davant tindrà a un rival que només ha perdut en una ocasió aquesta temporada a la seva pista. «Anem al camp de la revelació de la competició sense cap mena de dubte. És un equip amb un estat de confiança molt gran, el que guanya més partits a l’últim minut igualat. És un equip dur, amb jugadors experts i que està jugant un molt bon bàsquet», tot i que es presenta a la cita després de dues derrotes, a les difícils pistes del Reial Madrid i el València Basket.

Encert en els moments decisius

El conjunt madrileny té la capacitat de saber jugar els finals igualats. Una clara mostra va ser a inici de curs, quan va vèncer al Poliesportiu d’Andorra amb una cistella de Paco Cruz a l’últim segon de la pròrroga. «Guanyen tots els finals igualats. Això ho van començar a fer aquí. Tenen aquest to en aquests moments que l’han tingut durant tota la temporada» i que els ha permès anar a la Copa del Rei, i a més fer-ho per primera vegada a la seva història com a caps de sèrie. A la seva pista es fan realment forts. «És un rival complicat i mentalment hem d’estar preparats per trobar-nos un partit amb diferents situacions», exposa el tècnic.

Peñarroya: «És un equip amb un estat de confiança molt gran, el que guanya més partits a l’últim minut igualat»

Igual es pronuncia David Jelinek. «Sabem que és un equip que a casa tenen un sisè jugador que és l’afició. Allí sempre donen més, juguen més durs i ens hem de preparar per això», assegura el jugador txec, que veu primordial «defensar bé i no permetre’ls punts fàcils, rebots ofensius, estúpides pèrdues per a que puguin jugar fàcil al contraatac i preparar-nos mentalment per a un partit molt dur», perquè aquestes són les característiques dels enfrontaments que es produeixen al Fernando Martín. «A casa saben que poden jugar més durs. Hi hauran moltes faltes que s’haurien de xiular però gràcies al camp i l’estil amb el que juguen a casa no es xiularan», per tant, han de «ser igual de durs que ells per poder guanyar allí», on «ara mateix és la pista més complicada de totes per l’ambient i perquè l’equip està jugant molt bé». Per vèncer hauran de fer moltes coses positives, per sumar un nou triomf i fer realitat l’únic repte que queda per davant: «Per al play-off falta molt. La gent sap que per ara alguns dels objectius que volíem no els hem aconseguit i ara tenen més en ment que n’hi ha un que ens agradaria complir».

Tornar la moneda

El triomf madrileny a la primera volta, i per com es va produir, fa que «els hi devem una», afirma Jelinek. A Fuenlabrada tenen molt clar quines són les intencions andorranes. Cruz, protagonista d’aquella cistella que va donar la victòria sobre la botzina a la pròrroga, valora que «serà molt dur. Acaben de guanyar al Barcelona i vindran aquí amb l’única idea de derrotar-nos. Nosaltres ja vam vèncer allí en un partit igualadíssim i ells en la voldran tornar. Serà molt exigent i espero que l’afició ens ajudi amb l’ambient que sempre tenim a casa per guanyar». I per assolir l’objectiu els tocarà «seguir defensant com hem estat fent en quasi tots els partits. Hem de mantenir aquesta mentalitat en defensa. A més, hem de jugar en equip. Potser als últims partits no ho hem fet de la manera que adient. Les dues coses seran fonamentals».

Stevic i Diagné, tocats

Fins dijous Oliver Stevic i Moussa Diagné no van poder entrenar amb el grup, fet que els fa ser dubte de cara al matx, sense trobar-se en el seu millor moment físic en el cas de participar-hi.

La temporada més anotadora de la Lliga Endesa de les últimes dues dècades

La primera volta de la competició deixa algunes dades, com que aquesta és l’edició amb major nombre de cistelles des de la temporada 1997-98. En els 153 partits jugats fins el moment, els equips tenen una mitjana de 81,1 punts per matx.

En aquests enfrontaments es va superar la barrera dels 100 punts en 18 ocasions, una realitat que no succeïa en els últims 10 anys de l’ACB.

La igualtat entre conjunts es va fent evident. En 49 partits la diferència en el marcador entre els guanyador i el perdedor va ser de cinc punts o menys, un increment del 40% respecte a la campanya passada.

Prop de mig milió d’espectadors són els seguidors que s’han reunit en els diferents pavellons on es disputa la Lliga Endesa en aquest primer tram de curs, amb un promig de 6.323 per duel. Amb un equip menys, la temporada anterior va ser de 6.287.

L’audiència televisiva també pateix un increment, amb un augment del 16,8%. A internet la tendència és la mateixa, amb el visionat de més de 40 milions de videos en els canals oficials de la Lliga Endesa. Les xarxes socials superen els 800.000 seguidors.