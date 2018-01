Disputa d’uns pares per la custòdia de la filla menor

El pare de Noa, la menor reclamada per la seva mare, natural de Cerceda (La Corunya) ha manisfestat a La Voz de Galicia que la nena seguirà vivint amb ell a Andorra, perquè no té intenció d’entregar-la a la seva mare. «Un jutjat andorrà m’ha donat la raó i la lliuraré. És més, demanaré que em concedeixin la guàrdia i custòdia, perquè, segons un conveni europeu, si la nena resideix més d’un any al país, es queda», ha declarat Josep Bouzas al rotatiu gallec.

L’home es mostra contundent al respecte i assegura que la versió donada per la mare, la cercedense Vanessa Liñares, no és correcta. En aquesta línia, apunta que abans que naixés Noa l’ara exparella ja havia donat tres nens en adopció i que quan la petita es va quedar a càrrec d’ell a Cerceda, la mare no es va tornar a preocupar de la menor. Reconeix que ell va estar a la presó prop d’un any per una baralla i també que té pendents diversos judicis per robatoris de la seva època a Galícia, però assegura que des que va decidir tornar a Andorra, on resideix la seva família, porta una vida normalitzada, igual que la seva filla.

Per la seva banda, Liñares assegura que sempre es va ocupar de la seva filla i que li va estar passant diners al pare per a la seva cura fins que van marxar a Andorra. Explica que va marxar del domicili familiar «perquè ell em va fer fora de la meva pròpia casa» i afegeix que els tribunals li han donat la raó en el seu afany de recuperar la menor, tot i que ara es queixa que no forcen l’execució de la sentència per la qual un jutjat de la Corunya li va concedir la guàrdia i custòdia de Noa, a la qual diu no haver vist des de fa cinc anys.