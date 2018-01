Els monitors no han vist en les nòmines una millora salarial

Els monitors no han vist un increment salarial en les seves nòmines de desembre, segons ha manifestat avui divendres el president de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME), Carles Iriarte. Aquesta entitat ha celebrat una assemblea extraordinària per valorar l’inici de la temporada. Un dels principals punts, va ressaltar Iriarte, són «les modificacions que han fet unilateralment les estacions, veure com s’està aplicant i com afecta el dia a dia dels monitors i els salaris».



Segons Iriarte l’inici de temporada, de moment, no s’ha traduït amb un increment del sou. «No s’ha notat l’increment», va emfatitzar. Ara bé, va recordar que el mes de desembre només es treballa durant una quinzena de dies i s’haurà d’esperar a tenir les nòmines de gener per veure com s’aplica la prima comercial i com contribueix en els salaris.

Precisament, aquesta prima comercial també ha generat dubtes entre els monitors. Per això, des de l’associació s’ha instat els treballadors a què preguntin a les escoles per veure com s’està aplicant aquesta prima comercial en cada un dels contractes.

Dia festiu

Un altre de les qüestions que també es va debatre és sobre el fet que s’obligui als monitors a agafar-se un dia de festa a la setmana i limitar la jornada laboral a les 40 hores setmanals. Segons Iriarte, hi ha opinions per tot i mentre alguns hi estan d’acord perquè així poden estar amb la família o els amics, altres prefereixen no tenir l’obligació de fer el descans setmanal. Per això, va recordar que és important tenir un conveni laboral que estableixi aquestes qüestions.



No obstant això, per a Iriarte existeixen qüestions més importants «com poder viure de la nostra feina». En aquesta línia, va recordar que ells reclamen una millora salarial per hora de treballada.

Ara bé, la disconformitat en aquest punt hauria portat a un grup de monitors a revifar l’Associació Andorrana de Professionals de l’Esquí i Disciplines Associades (AAPED), tal com avançava aquesta setmana EL PERIÒDIC.

Sobre aquesta nova associació, Iriarte va manifestar que encara no s’han reunit amb ells, però pensen que pot ser positiva pel sector. «Si això ha de fer avançar, és interessant i positiu pels monitors, doncs benvingut sigui», va ressaltar Iriarte.

Sobre el fet que els temporers tinguin problemes en trobar pisos, Iriarte va dir: «Ho hem dit molts cops, és una cosa que ens preocupa, però com a monitors no som agents immobiliaris i poques coses podem fer».

Interski

A més, ahir es va presentar l’equip que anirà a l’InterSki de Poporova (Bulgària) 2019. Aquest certament és el més rellevant que es fa internacionalment en l’àmbit dels monitors d’esquí. En total, sis persones conformaran el grup de l’AAME, que farà una demostració sobre de la neu.