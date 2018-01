El MoraBanc resisteix la reacció del Fuenlabrada (77-85)

El MoraBanc Andorra ha aconseguit la victòria a casa del Montakit Fuenlabrada (77-85) amb un partit seriós que va liderar des del seu inici i va saber resistir la reacció local de l'últim quart, en què va destacar la intel·ligència de Jaime Fernández, autor de 22 punts, per sostenir al seu equip.

El conjunt andorrà, que venia de derrotar el Barça al Principat,s'ha fet amb una victòria treballada des del primer instant, amb un joc coral en què van destacar l'aler eslovè Jaka Blazic (19 punts) i el versàtil pivot francès Landing Sané ( 11 i 7 rebots), en el retrobament del pivot senegalès Moussa Diagne (6 punts i 8 rebots) amb el club en què es va formar com a jugador.

El Montakit Fuenlabrada no va poder recuperar-se de les dues derrotes com a visitant davant el Reial Madrid i València en un duel en què va ser sempre a remolc i només es va enganxar en l'últim quart, quan va arribar a empatar el duel, sostingut pel mexicà Paco Cruz ( 21 punts), i ràfegues del congolès Christian Eyenga (17).

El duel va començar a ratxes: un Fuenlabrada adormit en defensa va permetre un 0-5 del conjunt andorrà amb un triple del txec David Jelinek i un cop de dits del francès Landing Sané.

Es van recuperar els locals, amb un excel·lent Gabe Olaseni, però les errades i les defenses feien que el marcador del primer quart es tanqués en un ajustat i escàs 16-16, fruit de dos equips que només anotaven un terç dels seus tirs de dos i sorprenentment eren el doble d'efectius al triple (60%).

De nou un empenta inicial del MoraBanc, de la mà de l'agitador Jaime Fernández, posava als del Principat en avantatge (16-21, min. 12). Al 'Fuenla' només li funcionaven els triples del mexicà Paco Cruz i per això els de Joan Peñarroya tenien el seu propi antídot: Blazic, que anotava i mantenia la diferència (24-30, min. 15).

Amb el Fuenlabrada sense defensa i en plena fase ofensiva de 'Cruzdependencia', ja que el mexicà havia anotat 11 dels 13 punts del seu equip en el segon quart, Andorra corria i estirava la diferència, ja amb Diagne en pista (29-38 , min. 18), i se n'anava al vestidor amb vuit gols d'avantatge (32-40).

Andorra seguia fent camí després del descans davant un Fuenlabrada incapaç de desxifrar els seus atacs i que queia en constants faltes personals, molt discutides per la grada. Aliè a aquests raons, el MoraBanc s'avançava (35-46, min. 24).

Quan va semblar que l'atac local començava a carburar, un sorprenent Leroy Sané aigualia l'avanç del Montakit amb un triple, seguit per una altra cistella del grec Vladimir Jankovic, i una protesta del local Christian Eyenga que acabava en tècnica tornava a pujar la tensió, per un 49-59 que tancava el tercer quart.

El panorama no podia ser millor per al conjunt de Peñarroya, que mantenia una bona defensa i convertia sempre els seus atacs amb participació coral. Jaime Fernández, amb dos safates seguides, ampliava la distància a 13 punts (53-66, min. 32).

No obstant això, els de Fuenlabrada no anaven a donar-se per vençuts amb tanta facilitat, i en una arrencada de cor van encadenar set punts de parcial finalitzats per una esmaixada després d'un robatori d'Eyenga per estrènyer el marcador (60-66, min. 34).

El Fernando Martín ja estava en ebullició, i s'escalfava encara més amb dues bones accions del letó Rolands Smits que posaven el marcador en un puny (69-70, min. 37) i una esmaixada d'Eyenga després d'un rebot ofensiu empatava el duel ( 72-72), amb 01:44 per davant.

Un intel·ligent Jaime Fernández posava tranquil·litat a les files del MoraBanc amb un robatori a Paco Cruz i anotant els tres tirs de la falta de Marko Popovic, la cinquena del croat (72-77), i era de nou ell qui provocava una altra falta quan Smits posava als locals a dos punts.

El '3' de l'equip andorrà posava el 75-79 des de les línies de tirs lliures que es convertia en la sentència d'un partit que acabava amb un lleig cop de Eyenga a Blazic en l'última jugada, falta i dos tirs lliures darrers per al 77-85 final.