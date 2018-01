Càmeres contra el vandalisme a la plaça del Camp del Codina

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell habilitarà càmeres de videovigilància a la plaça del Camp del Codina com a mètode preventiu per evitar actes incívics. La inversió està prevista en els pressupostos d’aquest any i podria fer-se efectiva en poc temps. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, ha indicat en el programa Fil directe de RàdioSeu, que «aquesta mesura forma part d’un conjunt d’accions per millorar la seguretat, la neteja i la convivència en aquest espai públic de la ciutat».

Precisament, una representació de veïns de la plaça del Camp del Codina es va reunir dijous passat al vespre amb el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Jesús Fierro, i l’inspector de la Policia Municipal, Josep Martínez, per consensuar un seguit de propostes que facin front a l’incivisme que es viu a la zona, especialment en el túnel que hi ha en un dels edificis. Arran de la trobada s’ha decidit crear una comissió de seguiment per avaluar les actuacions previstes, que també inclouen un reforç del servei de neteja.

Batalla ha remarcat que es tracta d’una situació que preocupa «tothom» i ha manifestat que «el desig és que els espais públics s’utilitzin d’una forma correcta, sense provocar desperfectes o costos que han de pagar tots els ciutadans».

L’alcalde urgellenc ha avançat també a RàdioSeu que pròximament es durà a terme l’arranjament de l’escenari que hi ha a la plaça de Joan Sansa, que està molt malmès perquè es va fer amb un material que no era l’adequat per estar a la intempèrie. Batalla ha explicat que l’empresa constructora assumirà la substitució de la tarima. El canvi no suposarà cap sobrecost per al consistori, ja que es cobrirà la despesa a través de la fiança de l’obra.