Una dona surt projectada d'una vagoneta del Tobotronc

Una dona de 54 anys veïna de Sabadell ha resultat ferida aquest diumenge al migdia en un accident al Tobotronc de Naturlàndia. Els fets han tingut lloc poc abans de les 14 hores quan baixava per l'atracció en una vagoneta amb una familiar menor d'edat al seient del davant i, en un revolt, ha sortit projectada de la instal·lació. Els bombers han evacuat la dona en helicòpter fins a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i, segons les primeres informacions, el seu estat no és greu i semblaria que només ha patit contusions. Segons fonts pròximes al cas, la policia, que està investigant les causes del succés, ha constatat que el cinturó de seguretat funcionava correctament però que el portava descordat.

Segons ha informat el Cos de Bombers, l'accident ha tingut lloc al cinquè revolt del circuit i la dona hauria caigut des d'una alçada d'uns dos metres. Un cop al terra, ha rodolat uns cinc o sis metres més. Vist el tipus d'accident, ha estat l'equip de muntanya dels bombers qui s'ha fet càrrec del rescat, i també s'ha desplaçat fins al lloc dels fets un metge del SUM. En el moment de l'evacuació, la dona presentava policontusions i estava conscient. D'altra banda, la nena que anava a la mateixa vagoneta ha resultat il·lesa.