La votació a les primàries del PS, gratuïta i sense inscripció prèvia

Els residents que vulguin votar a les primàries del PS ho podran fer sense haver d’inscriure-s’hi prèviament i de manera gratuïta. En les últimes primàries del partit, celebrades el 2014, els votants van haver de pagar un euro per sufragar part de les despeses del procés electoral. Aquest any, el comitè directiu socialdemòcrata, que es va reunir dissabte per aprovar el reglament i el calendari, va decidir eliminar el pagament simbòlic i facilitar la inscripció al cens fins al mateix dia de la votació. L’objectiu, van assegurar a la reunió, és promoure al màxim la participació de la ciutadania.



Els candidats interessats podran postular-se des de demà i fins al 6 de febrer. De moment, encara es desconeix quins altres integrants del PS volen formalitzar candidatura a banda de l’actual líder del grup, Pere López. Del 7 al 14 de febrer, els candidats hauran de treballar per recollir les 25 signatures que necessiten per validar la seva proposta. En cas que hi hagués un únic candidat, el dia 15 de març ja se sabria el guanyador. Si n’hi hagués més d’un, la campanya electoral s’allargaria fins al 3 de març, dia de la votació. Els resultats se sabrien el 10 de març.



Durant la sessió del comitè, la primera secretària del PS, Susanna Vela, va explicar que el recurs que el partit farà per l’actuació de Sindicatura en l’afer del grup mixt està gairebé enllestit i que, de fet, es podria presentar aquesta mateixa setmana. Vela va indicar que per recomanació dels assessors jurídics, no es farà davant la Batllia sinó davant del Tribunal Constitucional.