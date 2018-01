Ld’A proposa ajudes per a la pràctica d’esport dels joves

Ld’A proposa exempcions fiscals per a les donacions que es facin des del sector privat cap als clubs esportius. D’aquesta manera, la formació política vol facilitar les aportacions econòmiques a les federacions que s’encarreguen de la formació dels esportistes des que són infants. Tal com va explicar divendres el cap de llista liberal, Jordi Gallardo, davant representants de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), l’esmena al pressupost que han presentat en aquest sentit té l’objectiu de donar suport als esportistes més joves que no tenen prou recursos per costejar-se l’associació a una entitat esportiva.

«No volem que els motius econòmics evitin, ja des de petits, que els infants no puguin accedir al desenvolupament esportiu», va explicar Gallardo. Segons la FAE, la despesa d’una família amb un fill apuntat a un club d’esquí i participant de competicions ronda els 8.000 euros anuals.



La falta de suport econòmic als esportistes més joves també és un entrebanc, segons van exposar els liberals a la reunió, a l’hora d’aconseguir esportistes d’alt nivell que representin el país en competicions internacionals. Des de la FAE. van subratllar que cal un reconeixement de l’estatus de l’esportista d’alt nivell. La federació demana que s’estableixin mesures que els facilitin l’accés a la universitat i al mercat laboral. La FAE voldria que se signessin convenis internacionals perquè els esportistes d’alt rendiment andorrans puguin entrar a les universitats franceses i espanyoles amb les mateixes facilitats que ho fan els esportistes locals de cada país.