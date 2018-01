Gutiérrez i Verdú no acaben a la Copa del Món

Mal dia pels esquiadors andorrans a la Copa del Món. Ni Mireia Gutiérrez ni Joan Verdú van ser capaços de finalitzar les seves respectives curses del circuit.

La corredora competia en un eslàlom a Lenzerheide (Suïssa). A la primera mànega quedava eliminada. «La pista era realment bastant complicada en el primer mur, on s’havia d’atacar molt. La veritat és que ha sortit bastant sòlida tot el mur i li han faltat un parell de portes per aguantar. Al final s’ha passat una doble i ha quedat fora», assenyalava Roger Vidosa, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). L’eslovaca Petra Vlhova va ser la guanyadora amb un temps d’1.50,53 minuts.

Verdú va seguir el mateix camí al gegant de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya). «S’ha sentit còmode i estava esquiant bé, sent competitiu. Segurament no per agafar el tall però sí per estar molt a prop. A l’entrada just abans del segon mur fa un petit interior que l’allarga molt la línia, entra amb retard i amb el canvi de pendent tira els peus i mig salva la primera porta, però a la segona ja no pot i cau. Les sensacions en tot cas són positives perquè s’ha sentit molt bé i ha esquiat bé», exposava Toño Góngora, tècnic de la FAE. Va vèncer l’austríac Marcel Hirscher amb 2.40,18.

En categoria citadine es disputava a Val d’Isère (França) un eslàlom. Nico Castro va ser 12è amb 1.33,45, Quim Rodríguez 14è (1.33,88), Albert Torres 17è (1.35,36) i Xavi Cornella 38è (1.44,14). No va acabar la segona mànega Albert Pérez. Es va imposar el francès Thibault Paoly (1.29,23).

Esteve, 45è a Seefeld

Irineu Esteve prenia part a Seefeld (Àustria) a la prova de 15 quilòmetres mass start de la Copa del Món. Va concloure a la 45a posició amb un crono de 32.58,6 minuts. Es quedava a menys d’un minut de la 30a plaça, última que dona accés als punts, i que va ocupar el canadenc Devon Kershaw. El vencedor va ser el suís Dario Cologne (31.37,9). Hi havia un centenar de corredors, la prova amb major participació en aquesta edició de la Copa del Món, i fer-se un lloc era complicat, com assenyalava el seu entrenador, Joan Erola: «Ha corregut molt bé, se l’ha vist molt fort en les pujades i ha fet una bona cursa. Aquesta era la primera sortida en massa que fèiem en Copa del Món i continuem agafant experiència. El rendiment ha estat bo».