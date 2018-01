Educació vol un pla estratègic de recursos humans cada quatre anys

L’avantprojecte de llei del cos especial d’educació en què està treballant el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior contempla que es farà un pla estratègic de recursos humans cada quatre anys. El pla recollirà, entre d’altres aspectes, una previsió de les necessitats de personal, els objectius generals de les polítiques de recursos humans, les línies estratègiques i les accions a desenvolupar incloses a la programació temporal, i els plans de successió. El text també marca que les previsions i les accions compreses al pla tindran un caràcter orientatiu.

La norma, que encara s’està redactant, fa un incís en el procés de selecció de personal. Estableix que les vacants es cobriran, per norma general, amb treballadors públics de caràcter indefinit. També determina que el sistema de selecció es basarà en els principis de mèrit, capacitat i competència, per garantir que sigui objectiu i que es puguin escollir els professionals més ben preparats, tal com informa l’ANA. En l’elecció dels candidats, s’hauran de garantir els principis de transparència, objectivitat, publicitat, igualtat i concurrència. A més, es tindran en compte no només els resultats de les proves específiques que s’exigeixin per cobrir una plaça determinada sinó aspectes com el domini de múltiples idiomes, l’experiència laboral en el càrrec a ocupar i les habilitats adquirides en formacions vinculades al lloc de feina al qual es postula.

Un altre dels aspectes en què aprofundeix el text és en el de la formació. L’avantprojecte fixa que, com que els docents tenen «el dret i el deure de formació continuada», l’administració haurà d’organitzar cada any activitats formatives «en nombre i varietat suficient» per atendre les necessitats del personal. A més, es determina que el pla de formació ha de servir per potenciar la integració i l’adaptació dins de l’administració general, el cos d’educació i la plaça de feina en concret. La formació es concep també com una eina que ofereix ampilació i actualització contínua de coneixements generals i específics.

Voluntat de consens

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ja ha insistit en diversos ocasions que el projecte de llei del cos especial d’educació era una de les prioritats de la legislatura. Jover també va aclarir que té la voluntat d’aconseguir un text consensuat amb els actors implicats i que per aquesta raó, la redacció de la llei està comptant amb les aportacions dels representants del col·lectiu docent. La funció de la nova llei ha de servir, segons Jover, per definir la carrera professional dels integrants del cos docent.