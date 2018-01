Els euros del 2017 s’emetran al febrer

Durant el proper mes de febrer, s’emetran els euros commemoratius andorrans corresponents a l’any passat. Hi haurà dos dissenys de monedes de dos euros: una, amb l’himne del país, i una altra, amb el lema Andorra, el país dels Pirineus. De cada moneda se n’emetran 85.000 unitats.

La moneda de l’himne commemora el centenari de l’adopció del tema El gran Carlemany com a himne nacional, acordada pel Consell General l’any 1917. Amb tot, l’himne, escrit pel bisbe Benlloch i musicat per Enric Marfany, no es va interpretar fins la diada de Meritxell de 1921. El disseny és una reproducció de les primeres notes i, al voltant, hi ha una decoració floral i la inscripció Himne Andorrà. A la part superior del disseny també hi consta l’any d’emissió, 2017, i la inscripció 100 anys de l’himne d’Andorra. L’altre disseny del 2017 conté el logotip de la marca Andorra, el lema Andorra, el país dels Pirineus, i l’any d’emissió, el 2017. Els tres elements són la marca oficial, la imatge del país.

L’emissió de monedes commemoratives del 2017 arriba amb retard, i quasi se solaparan amb l’emissió de la moneda commemorativa dels 25 anys de la Constitució, que s’emetrà uns dies abans del 14 de març. La quantitat prevista és de 75.000 unitats. El disseny de la peça de dos euros inclou el Monument als homes i a les dones d’Andorra, d’Emili Armengol, situada a la plaça del Consell General (fins fa uns mesos estava als jardins de Casa de la Vall). L’escultura commemora la voluntat expressada per la ciutadania, en el referèndum celebrat el 14 de març de 1993, d’esdevenir un Estat constitucional, democràtic i social, com consta en l’article 1 de la Constitució. A la moneda també hi ha una silueta del mapa d’Andorra amb el lema de l’Estat, Virtus Unita Fortior. Entorn del disseny de la moneda hi figuren les inscripcions 25è aniversari de la Constitució (1993-2018) i el nom d’Andorra.

Les altres monedes de dos euros commemoratives que s’han encunyat des del 2014, l’any de la primera emissió d’euros andorrans, s’han dedicat al 25è aniversari de la Ràdio i Televisió d’Andorra (1990); al 150è aniversari de la Nova Reforma del 1866; al 25è aniversari de la signatura de l’acord duaner amb la Unió Europa (1990); al 30è aniversari del reconeixement de la majoria d’edat i els drets polítics als 18 anys, i al 20è aniversari de l’ingrés d’Andorra al Consell d’Europa (1994), informa l’ANA.

L'acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea es va firmar el 30 de juny del 2011, conveni que atorga a Andorra el dret d'emetre una quantitat anyal de monedes d'euros. Com que el país no té moneda pròpia, fins el 2002 utilitzava pessetes i francs, i després va adoptar l'euro. L'any 2014 va encunyar els primers euros andorrans, amb els seus dissenys, amb un valor d'uns 2,5 milions d'euros.