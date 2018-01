Una primavera cada cop més matinera

Diuen que la primavera la sang altera i sembla que la societat estarà alterada més mesos de l’any. Idoia Arauzo, coordinador de l’OPPC, explica que amb el canvi climàtic aquesta estació s’avançarà i, òbviament, això comportarà canvis en l’ecosistema dels Pirineus.



Ara bé, de moment, tampoc hi ha dades concretes de quant de temps abans cau aquesta estació, diu l’especialista. «Nosaltres estem intentant de buscar-li una xifra, però necessites dades de molts anys», exposa Arauzo.

Malgrat això, precisa que en només deu anys ha pujat uns 0,2 graus el clima, mentre que en els darrers 50 anys entre u i dos graus. Per això, matisa: «S’està mediterranitzant el Pirineu».

Com afecta això a la regió? Això és una de les coses que s’explicaran el pròxim dimecres en el Workshop de Climpy, una entitat que es finança amb fons europeus i que treballa en les set regions dels Pirineus de França, Espanya i Andorra. En el congrés es presentaran específicament dades de com el canvi climàtic està deixant el seu rastre en els boscos pirinencs. No obstant això, Arauzo ressalta que els canvis en la meteorologia «estan tenint impacte en els boscos». De fet, un dels primers símptomes és que s’estan registrant «canvis fonològics que és el cicle de vida de les plantes com pot ser la floració dels arbres».



Una altra de les patologies que s’ha detectat, assegura Arauzo, és que hi ha un canvi de distribució dels boscos perquè hi ha espècies que busquen zones més fredes i, per tant, més altes.