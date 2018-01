Palzer i Mollaret s’imposen a la cursa vertical de la Font Blanca

La Font Blanca va haver d’adaptar-se a les inclemències del temps. La cursa vertical del sector d’Arcalís de Vallnord es va poder celebrar sense incidències i dos dels principals favorits no van fallar per adjudicar-se la victòria a l’etapa andorrana de la Copa del Món.

La prova es va poder disputar en les millors condicions després que dissabte s’hagués de cancel·lar la individual d’Arcalís a causa de la meteorologia. L’organització va decidir suspendre-la tot i els esforços que van posar-hi per tirar-la endavant, però per raons de seguretat van prendre la decisió per les condicions de la neu i la poca visibilitat. A Arinsal tot va ser diferent. L’alemany Anton Palzer demostrava que arribava en plenes facultats a Andorra per imposar-se. Ho va fer remuntant, perquè l’italià Michelle Boscacci va encapçalar la cursa durant més de la meitat del traçat, però tot aquest esforç el va patir a continuació i es va quedar finalment fora del podi, sent quart. Van pujar-hi els seus compatriotes Davide Magnini i Robert Antonioli. Jordi Solé va ser el primer andorrà classificat, finalitzant a la 36a plaça. Gerber Martín va ser 37è, Xavi Areny 41è, David Pérez 42è i Euan Prieto 43è. En espoir, Pérez era 13è i Prieto 14è. En júnior, Carles Serra 12è, Sergi Casabella 16è i Arnau Soldevila 17è.

Cavalo: «L’organització ha fet un treball fantàstic. S’ha fet una molt bona competició i estem molt contents des de la ISMF»

En categoria femenina la victòria se l’adjudicava l’alemanya Axelle Mollaret, que ja va vèncer a la prova xinesa de Wanlong. El ritme que va marcar des dels primers compassos va fer que les seves principals rivals no li poguessin disputar el triomf. La velocitat que va imprimir li va permetre signar un nou rècord de la cursa, deixant la marca en 31.37 minuts, rebaixant el rècord que posseïa la seva compatriota Laetitia Roux des del 2014, que era de 32.00. La segona posició es decidia a l’esprint i aquesta plaça va ser per a la sueca Emelie Forsberg, mentre que tercera era la suïssa Victoria Kreuzer. En espoir van vèncer Magnini i la sueca Johanna Aström i en júnior l’italià Andrea Prandi i la russa Ekaterina Osichkina.

Satisfacció organitzativa

Després del cop que va significar la suspensió de la cursa individual, en la vertical «hem pogut realitzar tot el que s’havia treballat. A nivell organitzatiu hem anat una mica més enllà i aquest era l’objectiu», assenyalava Jaume Esteve, president de la Federació Andorrana de Muntanyisme, en un cap de setmana on es va guanyar en experiència de cara al futur: «Estem aprenent i malauradament, els problemes són els que permeten veure en què es pot progressar».

Roberto Cavalo, director general de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), destacava que «l’organització ha fet un treball fantàstic. S’ha fet una molt bona competició i estem molt contents des de la ISMF. Cada dia estem millor davant la previsió dels Jocs Olímpics».

Rullan i Riba guanyen a la Copa d’Andorra

La Font Blanca també formava part del calendari de la Park Piolets Copa d’Andorra. Pere Rullan va ser el guanyador amb un temps de 29.47 minuts, seguit per Jordi Alís amb 30.31 i Noel Burgos amb 31.09. En categoria femenina Sophie Dusautoir es va quedar a les portes de guanyar la prova. Va estar a tant sols un segon de la victòria, que es va adjudicar Marta Riba (35.48). Completava el podi Maria Illa (38.13). En categoria júnior els triomfs van ser per a Gerard Cabestany i Júlia Massagué, mentre que en cadet guanyaven esquiadors andorrans, Oriol Olm i Andrea Sinfreu.