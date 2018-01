Més de 400 curtmetratges es presenten al festival Ull Nu

El festival de cinema emergent Ull Nu es consolida mica en mica. Una bona mostra d’això és que aquest any s’han presentat més de 400 propostes de curtmetratges. «Són una mica més que l’any passat i ressalta la bona qualitat dels projectes», va explicar a EL PERIÒDIC Hèctor Mas, el director de la cita cinematogràfica. Aquests curtmetratges no poden superar els 30 minuts.



A més, aquest any s’ha volgut fer un pas més que en altres edicions i s’ha obert una categoria nova. Es tracta de la de llargmetratges, que han de tenir una duració mínima de 60 minuts. Mas va detallar que, en aquest cas, s’han presentat un total de nou films de ficció i sis documentals. Una xifra que Mas valora molt positivament tenint en compte que és el primer any que s’ha obert aquesta categoria. llargmetratges que han de ser òperes primes dels seus creadors.

A més, també va recordar que no es tan senzill trobar participants, ja que tots d’ells han de complir uns requisits: ser menor de 35 anys, així com originari o resident d’una regió dels Pirineus com el País Basc, l’Aragó, Navarra, Catalunya, Nova Aquitània, Occitània o Andorra. La temàtica, però, no ha de ser d’aquesta àrea, sinó només els seus creadors.



«És una valoració molt positiva perquè vol dir que hi ha molta gent jove en el nostre territori fent cinema», va ressaltar Mas.

Tot i que les temàtiques de les obres són diferents, Mas sí que va ressaltar que solen tenir un element comú: «Relaten els problemes que tenen els joves d’avui en dia».

Ara, els organitzadors del festival en faran una primera selecció. En total, s’elegiran 22 curtmetratges i quatre llargmetratges que s’emetran durant el festival, que tindrà lloc del 27 de febrer al 3 de març. Llavors, un jurat especialitzat tindrà la missió de seleccionar els projectes guanyadors en cada una de les categories.

Nous premis

Una altra de les novetats d’aquest any, va detallar Mas, és que també s’han canviat els premis que s’entreguen. Antigament es feia per a obres de ficció i documentals, però ara les categories són a millor obra, director, fotografia i guió. Això, va puntualitzar Mas, es deu al fet que cada vegada hi ha menys fronteres entre els gèneres, que se solen barrejar. «Trobem animació o ficció però que recrea una no-ficció. Els gèneres cada cop es barregen més i s’esborren les barreres entre ells», va puntualitzar el director del festival.



En el cas dels curtmetratges les persones que guanyin qualsevol de cada una de les quatre categories principals (obra, director, guió i cinema) seran premiades amb 800 euros i un trofeu. A més, la direcció artística, la preservació a la memòria històrica i el del públic seran guardonats amb el trofeu.

En el cas de llargmetratge només hi haurà dos premis, el del millor obra i el del millor film segons el públic. En el primer dels casos serà guardonat amb 1.500 euros i un trofeu, mentre que l’elegit pel públic rebrà un trofeu.



Els concursants van poder presentar els seus projectes del 18 de setembre al 17 de desembre.

De moment, Mas no va donar més detalls sobre el programa del festival, ja que va destacar que està acabant d’ultimar els darrers serrells.