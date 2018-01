L’FC Andorra empata amb un gol de Vales a l’últim minut

Les circumstàncies en forma de baixes altera els plans de l’entrenador, però no així el rendiment de l’equip. L’FC Andorra després de cinc victòries consecutives va aconseguir un empat agònic al camp del CF Igualada (1-1), que també es presentava al matx en plena ratxa.

A la banqueta tricolor eren majoria els juvenils. Fins i tot dos com Ricard i De Pablos van ser titulars, quan el dia abans havien jugat 90 minuts. La primera part va ser pels locals, que sortien forts. Tot i així Cristian i Ludo van tenir ocasions d’inici per posar per davant als tricolors. Qui va aconseguir-ho va ser el conjunt de l’Anoia, amb una falta xutada per Èric que acabava al fons de la porteria després que la pilota impactés en la barrera. Era el minut 16. En la resta de la primera part la possessió va ser igualadina, mentre que els andorrans intentaven sorprendre a la contra. Pol va tornar a estar encertat amb una rematada perillosa de Javi.

A la represa els andorrans van anar de menys a més i intentant aprofitar les ocasions sobretot a pilota aturada. La intensitat defensiva va tornar a ser una de les claus, sobretot en la sortida de pilota del rival. Al tram final va aconseguir tancar al darrere a l’Igualada i a l’últim minut un xut des de la frontal de Vales, que debutava amb el primer equip, el desviava un jugador local per acabar amb gol i aconseguir l’empat. Candi Viladrich, entrenador de l’FC Andorra, es mostrava satisfet pel punt obtingut per «les moltes baixes que anem acumulant i com afrontem els partits», amb un equip que «està treballant molt bé».