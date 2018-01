Una dona, ferida greu després de sortir projectada del Tobotronc

Una dona ha resultat greument ferida després de sortir projectada del Tobotronc de Naturlandia, segons van confirmar els Bombers. Des de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell van ressaltar que està ingressada a l’UCI amb pronòstic greu.

Per la seva part, Naturlandia va destacar que es tracta d’una veïna de Sabadell de 54 anys, que en el moment de l’accident no duia el cinturó de seguretat cordat, per la qual cosa en un dels revolts del trajecte va caure del trineu. En el mateix trineu hi viatjava una familiar, que és menor d’edat, i que va sortir il·lesa de l’accident ja que ella sí que portava el cinturó de seguretat cordat.



«S’han seguit tots els protocols de seguretat en la col·locació dels cinturons però, per causes desconegudes, la passatgera el portava descordat en el moment de l’incident», va destacar el parc en un comunicat.



La dona anava asseguda en el seient de davant de l’atracció amb la menor. Llavors, en el cinquè revolt del circuit va sortir volant i va caure d’una alçada de dos metres. A més, un cop a terra va rodolar entre cinc o sis metres més i va acabar topant contra la tanca de seguretat de la instal·lació, segons destaca l’ANA.



Els bombers van assenyalar a aquest rotatiu que van rebre un avís a les 14.06 que hi havia hagut un accident al Tobotronc. Llavors, van activar l’equip de muntanya perquè «era una zona de difícil accés», va destacar el cap de guàrdia. La dona va ser trasllada amb helicòpter a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell on ha estat ingressada amb un traumatisme cranioencefàlic i un traumatisme toràcic amb múltiples fractures a la part costal esquerra. Des del centre mèdic van destacar que els diversos traumatismes toràcics són greus i, per tant, el pronòstic és greu. De moment, van remarcar les fonts, la dona es quedarà ingressada a Andorra i en observació per veure com evoluciona, «no està per ser traslladada».



Per la seva banda, la Policia va detallar que en el seu cas van rebre l’avís a les 14.22 de l’accident arran d’una trucada dels bombers. Aquest cos, però, no va donar més detalls, ja que va indicar que les causes de l’accident s’estan investigant i, per tant, encara s’han de determinar les causes.



Altres accidents

Aquest no és el primer cop, però, que hi ha un accident en aquesta atracció de Naturlàndia. Una nena de 10 anys de Sant Cugat del Vallès, al 2011 li va sortir el peu del Tobotronc i va acabar picant amb una cosa dura. Va haver de ser intervinguda durant 12 hores per reconstruir-li els tendons, els ossos i vasos sanguinis. Aquell mateix any, també es va ferir un badaloní de 23 anys, a qui li va fallar el cinturó de seguretat. Arran d’això, el seu peu també va sortir disparat i també va topar amb una cosa dura. L’home es va fracturar el dit gros del peu per cinc llocs i va perdre un 20 % de la massa òssia,

A més, a Internet existeix la plataforma Stop Tobotronc, que demana que es tanquin aquesta atracció.