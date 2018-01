El MoraBanc està a l’alça després del cop de la Copa

Segon triomf consecutiu d’un BC MoraBanc Andorra que es troba en línia ascendent després de sumar dues victòries destacades amb equips que el mes vinent disputaran la Copa del Rei, objectiu que perseguia l’equip de Joan Peñarroya i que no va assolir. Es va imposar a domicili al Montakit Fuenlabrada per 78-85.

Els andorrans es presentaven a una pista més que complicada, però amb l’embranzida que li donava el triomf en la jornada anterior sobre l’FC Barcelona Lassa. No només pel resultat, sinó per com s’havia produït. Van saber portar la iniciativa en el marcador i el joc, amb avantatges superiors als 10 punts. Però els madrilenys van saber remuntar i van arribar a igualar el marcador. Tot i així el MoraBanc va saber mantenir la serenor per encistellar en els moments clau del matx i adjudicar-se una victòria a domicili. Jaime Fernández va ser el màxim anotador del partit amb 22 punts. Jaka Blazic n’anotava 19.

A pesar d’aquest triomf el conjunt de Peñarroya no guanya llocs a la taula classificatòria i es manté a la 10a posició amb un balanç de nou victòries i el mateix nombre de derrotes. Es troba igualat amb el Monbus Obradoiro, que va ser capaç de guanyar a l’actual campió de la Lliga Endesa, el València Basket. Per sobre, a només una victòria de distància, té a tres conjunts a tir: Herbalife Gran Canària, Iberostar Tenerife i UCAM Múrcia.