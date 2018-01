La CEA aplaudeix la llei de la funció pública

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Xavier Altimir, agraeix que s’hagi posat fil a l’agulla a la nova llei de la funció pública. «No hem d’estar satisfets ni insatisfets de com s’ha fet la reforma, però estem contents que el Govern s’hagi plantejat d’una vegada per totes posar ordre a l’Administració», va explicar Altimir. L’empresari va recordar que la patronal feia anys que demanava a l’Executiu que s’apliquessin mesures per aconseguir que l’Administració andorrana fos «eficient» i «proporcionada» a les necessitats del país. «Si fem créixer l’Administració de manera indiscriminada, arribarà un moment que no sabrem d’on treure els recursos», va apuntar Altimir.



De la mateixa manera que la CEA dona suport a la reducció de despeses del sector públic, considera que els pressupostos de la CASS haurien de seguir el mateix camí. «Entenem que s’havia de parlar de la reforma de la funció pública, igual que s’ha de debatre sobre les despeses que comporta la CASS». Altimir va afegir que l’opció d’apujar les cotitzacions només provocarà que la competitivitat de les empreses i del país disminueixi. «És un peix que es mossega la cua. Si s’augmenta la pressió fiscal, les empreses necessitaran menys treballadors i hi haurà encara menys gent cotitzant», va assenyalar.



Pel que fa a les xifres d’ocupació, que mostren des de fa uns anys que Andorra està en un procés de recuperació econòmica, Altimir vol ser cautelós i, tot i que va admetre que alguns sectors estan tornar a créixer, com el de l’hostaleria, la construcció o l’automobilisme, n’hi ha d’altres, com el del comerç, que encara estan estancats. «En general, les coses van una mica millor, i s’ha de reconèixer, però si ho poséssim tot en una coctelera i ho barregéssim, veuríem que la cosa encara no està per llançar coets», va dir Altimir. Fa 10 anys, la renda per càpita era un 14,5% més alta que l’actual, una evolució que no sorprèn l’empresari. «No podem pretendre que després d’una crisi tan llarga, tot torni al nivell d’abans en quatre dies», va apuntar. Segons Altimir, un dels aspectes que dificulta més que Andorra torni a l’auge econòmic dels anys 2006 i 2007 és l’augment de la competència en el comerç i el turisme, i el «canvi de mentalitat» que requereix l’adaptació als nous hàbits de compra i a l’apropament al mercat europeu.



«Per segons quina generació serà més complicat acostumar-se a competir al mercat europeu», va dir Altimir. Per a jovent, serà més fàcil, pel fet que han estudiat i treballat fora durant temporades llargues. «Conec molts joves que viuen a l’estranger i que amb aquesta obertura a Europa es plantegen tornar al país, perquè ara hi veuen possibilitats d’ampliar horitzons»,

Inversors estrangers

La patronal també destaca els avenços que s’han fet en els últims anys per millorar l’economia del país. Per exemple, Altimir va valorar els canvis que s’han fet a través d’Iniciativa Actua per atreure inversors estrangers. Va reconèixer que encara falta molt a fer per reduir la burocràcia per la qual han de passar els empresaris que volen instal·lar-se al Principat, però que l’oficina que es vol posar en marxa al Prat del Rull és un pas endavant. «Ara que la planta baixa ha quedat lliure, hi posaran un espai que estarà destinat exclusivament a atendre i assessorar les empreses inversores estrangeres», va comentar Altimir, que com a membre de l’Andorra Desenvolupament i Inversió, feia temps que ho demanava. «L’oficina donarà més visibilitat als avantatges d’invertir al país», va subratllar l’empresari.