Quarta temporada de contacontes en francès a Sant Julià de Lòria

Les places són gratuïtes però limitades, i es recomana reservar plaça com més aviat millor. Es pot fer a través de correu electrònic, telèfon o a la mateixa biblioteca, informa l’ANA.

«El foment de l’interès i el respecte envers altres cultures i l’aportació d’un petit granet de sorra per construir la identitat dels joves de la parròquia», són els principals objectius de la iniciativa segons va apuntar el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig qui també va fer un balanç positiu de les edicions passades, ja que van aconseguir aplegar més de 450 participants, amb una mitjana de 35 assistents per conte, una xifra que el comú espera mantenir.

Per El Periòdic

