L’AQUA no acredita el pla d’estudis del màster en dret

Els estudiants de dret que necessitin cursar el màster per tal de poder exercir d’advocat al país finalment no podran iniciar els estudis aquest mes de febrer, tal com s’havia previst en un inici. Des de l’UdA s’ha confirmat que l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) ha decidit no acreditar el pla d’estudis que se’ls havia presentat i per tant, les classes encara no podran començar.



El pla d’estudis fa anys que es treballa entre el ministeri d’Educació i el Col·legi d’Advocats (cal tenir present que el decret de creació del màster es va publicar al BOPA el 21 de gener del 2015), però tot i així no ha passat el filtre de l’AQUA. Segons es va explicar des de l’UdA, se’ls ha demanat un complement d’informació en relació a algunes assignatures i això és el què impedirà que la formació es pugui oferir el mes que ve tal com s’havia anunciat.



Des de l’UdA es va exposar que es farà arribar tant aviat com es pugui la informació necessària i d’aquesta manera s’espera que es pugui tenir el pla d’estudis aprovat en els propers mesos. Així doncs, l’inici de les classes no es podria fer fins al proper període de matriculació: al setembre, coincidint amb l’inici del nou curs acadèmic.



Si es té en compte el decret d’aprovació del màster, la formació havia de constar d’un mínim de 120 crèdits europeus distribuïts en quatre semestres amb una càrrega de 30 crèdits cadascun.