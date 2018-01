La contractació de temporers creix un 10% a l’hivern

l nombre de contractacions de temporers en la quota d’hivern s’ha incrementat un 10,1% respecte el període anterior, tal com indiquen les dades fetes públiques ahir pel departament d’Estadística. D’aquesta manera, mentre que a 23 de gener d’aquest any la xifra total d’autoritzacions sumava 4.112, l’any passat eren 3.734. Respecte de la mateixa data de l’any passat el consum de quotes d’extracomunitaris se situa en un 33,6% (526 més) mentre que el de comunitaris baixa un 6,8% (148 menys).



Per sectors, cal destacar que les quotes que s’han utilitzat menys són la de comerç al detall i neteja, amb 24 i 22 autoritzacions respectivament. Per contra, la quota que més s’ha utilitzat, amb el 152%, és la d’hoteleria. El grup de treballadors més important, amb un 45% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troben els treballadors no qualificats, que representa el 30,9% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí.