Els familiars de la ferida al Tobotronc denunciaran al parc

Els familiars de la dona ferida greument diumenge en sortir projectada del Tobotronc denunciaran Naturlàndia. Segons informa RTVA, asseguren que no es va informar a la dona que hi havia un cinturó de seguretat ni com fer-lo servir. També es queixen que ningú hauria verificat que el dugués cordat.

La dona de 53 anys, veïna de Sabadell, va sortir projectada d’una vagoneta, continua en estat greu i ingressada a l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Fonts de l’hospital van aclarir que es necessiten dos o tres dies més per poder valorar l’evolució de la pacient, que pateix múltiples fractures i traumatisme toràcic. Pel que fa als motius de l’accident, la direcció de Naturlàndia no va voler fer declaracions. També es va negar a detallar quin és el protocol de seguretat que se segueix al Tobotronc. Tot i així, diumenge ja va assegurar que s’havien complert totes les mesures referents a la col·locació dels cinturons. Els fets que investiga la policia confirmen que la dona no el portava cordat.