Rècord d’usuaris al Centre Andorra Sostenible

El Centre Andorra Sostenible (CAS) ha atès un total de 7.768 usuaris durant el 2017, assolint el seu rècord. Els usuaris han participat en el programa pedagògic del CAS, en les accions de dinamització i també han fet consultes telefòniques, per correu electrònic o presencialment.

Del total d’usuaris, el 81% (6.281 usuaris) s’encabeixen en el programa pedagògic del centre, mentre que el 16% (1.245) han participat a les activitats que el CAS dinamitza amb motiu dels dies mundials del calendari de la sostenibilitat, i finalment un 3% han fet consultes ja sigui via telefònica, com per correu electrònic o presencialment.



Pel que fa al programa pedagògic del CAS, s’han fet 172 sessions de les 15 activitats de l’oferta educativa permanent, que han arribat a un total de 3.640 alumnes de totes les edats i dels tres sistemes educatius. 402 alumnes han participat en visites guiades a instal·lacions ambientals (depuradores, deixalleries, cabines de control de la qualitat de l’aire), 1.499 escolars han utilitzat els recursos educatius en préstec, mentre que s’han registrat 294 visites als recursos educatius digitals.



També en l’àmbit escolar, un total de 446 alumnes i docents han comptat amb l’assessorament pedagògic o han participat en activitats educatives a la carta, una línia de treball del CAS a la que cada any recorren més escoles per tirar endavant iniciatives en matèria de sostenibilitat i medi ambient.



El Centre Andorra Sostenible (CAS) és l’equipament del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat dedicat a les activitats d’educació i comunicació ambiental amb escolars i ciutadania, i treballa en col·laboració amb el teixit social del país per tal d’assessorar i desenvolupar conjuntament la cultura de la sostenibilitat.