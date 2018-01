De l’ús quotidià a la vitrina

El temps d’espera a la sala de la CASS està, des d’ahir i fins a finals de juny, amenitzat per una petita exposició de documents històrics de l’entitat amb motiu del seu cinquantè aniversari. A través de cinc vitrines, es descobreixen, entre d’altres, carnets d’afiliats i reglaments d’aplicació dels anys 70 o un full de cotització de 1968, el document més antic de la mostra que data del mateix any de la fundació de la seguretat social andorrana.

«Aquesta és una petita mostra de tots els papers que tenim, que són molts. Els fulls de cotització estan guardats en paper del primer a l’últim que es va generar el 2007, any en el qual van començar a ser digitals», va explicar el responsable de Suport a la Direcció de Sistemes d’Informació, així com de l’arxiu de la CASS, Lluís Gasia. Sobre la digitalització dels fulls de cotització anteriors a aquesta data, Gasia va explicar que ja estan digitalitzats però que la llei andorrana exigeix, de moment, la presentació del document original en paper.

El recorregut breu, de pocs minuts, està dividit per temàtiques. «A la primera vitrina hi ha carnets d’afiliats i reglaments d’aplicació, com ara el primer acord amb el sistema de seguretat social espanyol», va detallar Gasia. Els segueixen els documents d’assessoria mèdica que «ara volem que siguin només digitals» així com les declaracions d’accidents de treball.

La tecnologia seguirà oferint alternatives millorades d’arxiu que caldrà adoptar



També hi ha espai per als famosos fulls grocs, coneguts així pel color del paper i que en realitat no eren els fulls de malaltia. Es tracta d’uns documents que han desaparegut del tot ja que ara tot es fa digitalment. Durant l’existència dels fulls grocs, «per cobrar els descomptes de la CASS calia rebre’ls per correu o passar-los a buscar per la seu i aleshores cobrar-los al banc, avui dia això es fa per transferència bancària en 24 hores o menys», va assenyalar el responsable de l’arxiu com a exemple de la comoditat que aporta la digitalització de tot el sistema pels usuaris. Gasia es va mostrar, en aquest aspecte, convençut que en làmbit de l’arxivística la tecnologia seguirà oferint alternatives millorades en els propers anys que caldrà adoptar. «No se sap fins a on arribarà la revolució tecnològica, en canvi el paper és un material fràgil que ha de tenir unes característiques ambientals òptimes per a conservar-lo».

De la seva banda, el president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, va intervenir breument per recordar les dues efemèrides importants d’aquest any a parer seu: el 50 aniversari i les eleccions al Consell de la CASS el mes de juny. A banda de l’exposició presentada ahir i en el marc de les celebracions, l’entitat també organitzarà els propers mesos «conferències per explicar com l’Acord d’Associació amb la Unió Europea afectarà en matèria de Seguretat Social», va avançar.