Despres valora opcions per seguir al Dakar al volant d’un cotxe

L’equip més poderós de les últimes edicions del Ral·li Dakar, Peugeot, fa un punt i a part al raid. Mesos enrere va anunciar que no hi seria el 2019, provocant que els pilots que té a les seves files hagin de conformar un projecte de cara a la pròxima edició. Entre ells es troba Cyril Despres, que vol seguir sent present a l’aventura sud-americana al volant d’un cotxe i valora diferents opcions per seguir repetint l’experiència.

Els quatre pilots que formaven un pòquer d’estrelles ja no seguiran amb la marca francesa del lleó, entre ells, els últims campions. Ni el recentment vencedor Carlos Sainz, ni Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar per la multituds de títols que suma a la prova. Tampoc Sébastien Loeb ni el resident gal. Tot un Dream team de guanyadors que hauran de separar els seus camins si no surt un projecte amb un pressupost molt important que els pugui mantenir junts. Despres acaba contracte amb Peugeot, una circumstància que es troba per primera vegada en 18 anys. Té clar que «vull seguir conduint un cotxe, no tornar a la moto», i valora molt positivament els quatre anys que ha estat amb Peugeot: «M’he donat compte de la sort que hem tingut d’estar al millor equip del Dakar».

Mini, Toyota i la compra de la base de Peugeot són les possibilitats amb les que treballa el resident

Per seguir en actiu valora tres possibilitats. Dues és incorporar-se als principals rivals de la marca francesa a Sud-amèrica, que són Mini i Toyota. La tercera és seguir amb un Peugeot, ja que existeix l’interès privat de comprar la base de l’estructura del vehicle, efectuant canvis. Amb qui sí que seguirà vinculat és amb Red Bull i acompanyat de l’empresa de beguda energètica espera poder trobar cotxe: «Sempre han estat per ajudar i compto amb ells». Les seves actuacions al Dakar, i les victòries assolides en altres proves prestigioses com el Silk Way Rally, del que és l’actual campió, confia que siguin una bona carta de presentació per tancar un acord amb un equip ambiciós. «Estàvem dins els primers i creiem que altres equips han vist que podem estar al davant a la competició», assegura Despres, que té clar que «vull seguir i ser competitiu».

L’exigència del raid

«Va ser el Dakar més dur de la història a Sud-amèrica», no dubta en afirmar Despres, que al quart dia de competició va haver d’acomiadar-se de les seves opcions de guanyar-lo, aquest cop sobre quatre rodes. Les seves darreres actuacions el feien ser un dels aspirants al tuareg daurat. «Vam començar amb bon ritme, entre els dos o tres pilots que lideraven la classificació general el segon i tercer dia. Al quart teníem un ritme bastant alt i havíem avançat a Al-Attiyah i Sainz», però va trobar-se amb un entrebanc que va ser fatídic. «En moto a la pista és bastant fàcil esquivar pedres, però vaig estar un segon sense saber que fer i vaig prendre la decisió de rodar sobre una pedra. Va ser un error. Vaig trencar moltes coses, dues suspensions, una roda, els frens hidràulics, la transmissió i una part del motor».

Té molt present el moment quan va sortir del vehicle per valorar els danys, recordant «quan creus que només has punxat i veus que està tot trencat i tens molt clar que a la classificació general ja no tens opcions». Ràpidament «vam veure que el Dakar s’havia acabat per a nosaltres». Van esperar sis hores al camió d’assistència, menjant la pols dels vehicles que anaven passant, plens de greix treballant en el cotxe. Van decidir seguir fins al final d’etapa sense direcció assistida, ni pressió al pneumàtic entre les dues amb boira, tota una odissea. En endavant «vam tenir una altra manera de pensar» i «ens vam posar com a companys d’equip» de Sainz, Peterhansel i Loeb, per «donar un cop de mà a Peugeot. Si no podíem guanyar nosaltres, ajudar a un altre a fer-ho».

Arribar fins al podi final de Córdoba no va ser gens fàcil, perquè havia d’estar pendent dels companys. «Va ser dur perquè hi havia dies que passàvem sis hores darrera la pols de Sainz» per si tenia qualsevol incidència mecànica. «Va ser un ral·li diferent. Vam canviar el xip des del cinquè dia», admet.

Castera deixa la competició per organitzar el Ral·li del Marroc

33 David Castera i Despres separen camins. El copilot passa del cotxe als despatxos per organitzar el Ral·li del Marroc, del qual va comprar els drets. La seva experiència d’una dècada en la direcció esportiva del Dakar el va convèncer per afrontar el nou projecte personal. La decisió de baixar del cotxe la pren perquè l’organització de la prova «em portarà molt temps», assenyala Castera, i per aquest motiu «de moment paro la meva activitat de competició» com a copilot i no descarta un possible retorn amb el temps: «Els pròxims anys ja veurem com van les coses». Destaca especialment la progressió mantinguda els últims anys amb Despres, sent una realitat que «estàvem a prop dels primers». El Ral·li del Marroc es disputarà del 5 al 9 d’octubre i té plantejat separar els recorreguts de les motos i els cotxes. Confia que sigui una prova que se segueixi consolidant a nivell internacional i que hi siguin presents pilots i equips per preparar el Dakar.