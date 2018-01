Torres vol que el pla comercial no canviï segons el color polític

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, considera que el pla de dinamització comercial que s’ha d’enllestir aquest any hauria de seguir-se sigui quin sigui el color polític dels propers mandataris comunals que passin per la corporació. Segons Torres aquesta seria l’única forma que el projecte doni fruits i el sector comercial de la parròquia es pugui arribar a dinamitzar.

Jordi Torres: «Hi ha d’haver el compromís que el full de ruta seguirà guanyi qui guanyi les eleccions»



Justament en l’últim BOPA es va fer pública l’adjudicació dels treball per a l’elaboració del pla a l’empresa Intueri Consulting, SLU. La contractació, via modalitat directa, s’ha fet per un import de 44.720 euros, i l’empresa disposa d’un termini d’un any per redactar el document.

Fins ara els tècnics de la corporació han elaborat una síntesi dels dos plans anteriors que s’havien redactat per veure què es pot aprofitar i què no. Cal tenir present que malgrat tenir aquests dos documents fets durant altres mandats, les mesures, si mai s’han arribat a aplicar, no han acabat de donar fruits. «Tenim l’esborrany, falta estructurar-lo i tenir l’opinió dels sectors implicats», va afirmar el mandatari, que va deixar clar que «l’objectiu és tenir clar en un futur quin model de poble volem a Encamp i al Pas de la Casa. I és tant important que crec que s’hi ha d’implicar tothom: la ciutadania, associacions, teixit comercial i els partits, siguin del color que siguin».

Jordi Torres: «El pla de dinamització i l’acord amb Saetde són els dos grans reptes d’aquest consolat»



En aquest sentit va detallar que el full de ruta haurà d’establir accions a tirar endavant a curt, mitjà i llarg termini però va advertir que «hi ha d’haver el compromís de tothom que aquest full de ruta seguirà sigui qui sigui que guanyi les properes eleccions». Des del seu punt de vista, «si volem que aquesta feina que fem ara realment tingui un resultat òptim d’aquí a 10, 15 o 20 anys s’ha de mantenir». Considera que «el què no podem fer és el què fèiem fins ara, que arribava un comú i feia un pla, n’arribava un altre i el canviava». Assegura que si es té això clar i es pot arribar a un consens, de seguida serà moment de «posar fil a l’agulla i treballar per assolir els objectius».

Malgrat el desig expressat pel cònsol, és cert que justament una de les crítiques que més han repetit els membres de la minoria comunal és la manca d’iniciativa de la majoria de DA (ja s’arrossega des del mandat anterior, amb Jordi Mas al capdavant) per mirar de reactivar l’activitat comercial a la parròquia.

Admet que el comerç del poble ha d’aconseguir donar algun valor afegir i especialitzar-se

Reptes de canvi

I és que Jordi Torres manifesta que «aquest tema i l’acord d’intencions amb Saetde són els dos grans reptes d’aquest consolat». Dos reptes que «si podem superar hi haurà un canvi important tant a Encamp com al Pas».

Des del comú es confia que el pla de turisme de compres endegat pel Govern serà una altra ajuda per assolir els objectius. L’estudi, destaca el cònsol, posa de manifest que els dos pols comercials del país són l’eix central i el Pas de la Casa per la qual cosa a nivell parroquial s’ha de saber donar la volta al comerç de proximitat. «Ja ens van dir que és un comerç que podia funcionar però que calia que tingués certa gràcia i que fos un comerç especialitzat. Veient això amb el pla estratègic hem de mirar com ens posicionem», va exposar. Malgrat que la voluntat hi és, Torres admet que veure canvis a curt termini, per exemple, en els característics supermercats del Pas de la Casa no serà fàcil. «Crec que s’ha de canviar, però el Pas és complex perquè durant una temporada ets un peu d’estació i tens un turisme de certa qualitat, amb poder adquisitiu, que compraria en botigues de marques especialitzades de moda i perfumeria. Però són cinc mesos a l’any. La resta t’arriben excursionistes que pugen a comprar productes que aquí són més avantatjosos que al seu país i per a ells el què funciona són els supermercats», va detallar, per afegir que el repte és «veure com fer que fora de la temporada d’esquí, per aquest turisme de més nivell, sigui atractiu visitar el Pas».