El PS dona suport a la vaga que planegen els sindicats

Susanna Vela, primera secretària del PS, ha confirmat a la seu del partit que, a priori, la formació liderada per Pere López dona suport a la vaga que planegen els sindicats en contra de la nova llei de la funció pública. A més, ha assegurat que el programa electoral del PS contemplarà en algun dels punts la derogació de les reformes laborals que ha impulsat el Govern de DA si s’acaben aprovant. Vela ha destacat que els efectes de les noves normes els patirien tant els funcionaris, a través de la nova llei de la funció pública, com els treballadors del sector privat, a través del nou codi de relacions laborals.



«Els sindicats tenen molts motius per organitzar una vaga, sobretot per la manera com se’ls ha ningunejat», ha subratllat Vela, fent referència al descontentament dels col·lectius afectats, indignats pel fet que es tiri endavant la nova llei sense que es tingui en compte el punt de vista dels treballadors. Els sindicats es reuniran demà per concretar si es convoca la vaga. Serà a partir de llavors quan se sabrà del cert si el PS farà costat a l’acció reivindicativa que impulsi la societat civil. «No hi ha reglaments que fixin quins han de ser els serveis mínims en una vaga. Després de la reunió de dimecres, farem una valoració de les condicions de la vaga per prendre una decisió», ha afegit la socialdemòcrata.

Poc consens social

Vela ha lamentat la falta de consens polític i social a l’hora d’elaborar les lleis i ha considerat inoportú plantejar una reforma d’aquests dimensions al final de la legislatura en comptes de fer-ho a l’inici. «Els sindicats han fet un molt bon treball tot i els pocs mitjans que tenen, però no s’ha vist reflectit en l’articulat de la norma», ha afirmat la secretària. «Hauríem d’anar guanyat drets a mesura que passen els anys, i aquesta llei va clarament en contra dels drets dels treballadors i de tota la societat en general», ha dit.



Respecte a la funció pública, Vela es pregunta per les raons que porten el Govern a «desfuncionaritzar» l’Administració pública i a crear la nova categoria de «treballador públic» per acabar amb la de «funcionari». «Dubtem que s’aconsegueixi un sector públic més flexible, eficient i transparent amb aquests canvis i ens fa por que amb la incorporació de categories laborals es faci més gran la diferència entre el personal», ha apuntat Vela, que prefereix apostar per la promoció de formació tecnològica que per la creació de noves categories de feina. «El Govern ens diu que no canviaran les funcions amb la nova nomenclatura. Llavors, per què creen la figura del treballador públic?», es qüestiona Vela.



La socialdemòcrata també vol saber si DA ha analitzat les conseqüències de cobrir places com les que s’encarreguen dels serveis socials o l’educació amb treballadors amb un contracte laboral i un estatut diferent al que tenen els funcionaris.

Aspectes positius

Tot i les queixes pel cas omís als reclams dels sindicats, que demanaven que la jornada laboral passés de 40 a 35 hores laborals i que s’augmentés l’import dels quinquennis si passaven a substituir els triennis, Vela també ha admès que la reforma conté «alguns aspectes positius», com la recuperació de l’avaluació als funcionaris lligada als dos nous complements professionals, el de productivitat i el de carrera professional.



El PS estaria en total acord amb aquest punt si la redacció de l’article fos més concret. «No volem que es deixi la concreció a l’espera de l’elaboració de reglaments que farà el Govern i que, per tant, no es presentaran al Consell General», ha detallat. La secretària tem que no s’acabin fent els reglaments, una desconfiança que es basa en l’última reforma de la funció pública, la de l’any 2000. «Alguns aspectes d’aquella reforma encara no s’han desenvolupat», ha recordat Vela.