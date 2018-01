Tres maltractaments més, dos d’ells amb agressions físiques

Malauradament, cada setmana acostuma a haver-hi algun arrestat per maltractament, però la setmana passada, de les cinc detencions per altres delictes tres van ser per aquest motiu. En set dies no era gaire habitual fins fa no gaire, però en les darreres setmanes sembla que aquestes detencions comencen a tenir més presència en els balanços de la Policia.

La primera es va produir a Encamp la nit del diumenge de la setmana passada –dia 21– al dilluns, a un resident de 41 anys; sembla ser, però, que va ser un maltractament psicològic per una «desavinença conjugal».

El segon, dos dies més tard al Pas de la Casa, va ser a una dona i un home residents de 38 i 43 anys, recpectivament, i aquí sí que sembla que la situació va arribar a les mans, ja que segons el balanç de la Policia, va haver-hi «agressió conjugal».

I el tercer detenció va tenir lloc el diumenge passat a la nit a la capitalo, quan un resident de 41 anys va proferir lesions lleus a la seva filla, ja major d’edat.

Hi ha un altre cas de maltractament al Pas del divendres a la nit, però va ser contra la pròpia Policia. Un no resident de 34 anys va tenir un forcejament amb els funcionaris de l’ordre públic com també amenaces, injúries, resistència i desobediència greu en un hotel. Estava «molt esverat, increpant i cridant amb agressivitat a la resta de clients» segons el balanç policial.

De nit i sense superar la trentena

El llistat de controls d’alcoholèmia va delatar fins a vuit conductors ebris, tots ells menys un en hores nocturnes o de matinada, i superant l’1 de taxa de grams per litre, una xifra gens menyspreable que realment és un perill per als vials del Principat més tenint en compte que es tractava de joves que no superaven la trentena d’anys. El perfil típic que també és comú que destaqui en les detencions per conduir borratxo. El més alt va marcar 2,38; el més baix, 1,09.

Per acabar, la Policia va detectar tres delictes contra la salut pública. Unes quantitats, però, tan petites que no tenen pinta d’estar destinada al tràfic de drogues. Dues van ser a la frontera del riu Runer a un no resident de 33 anys amb 0,5 grams de cocaïna i dues cigarretes de marihuana i a un altre resident de 40 anys amb 1,2 grams de cocaïna. La tercera va ser de matinada a Andorra la Vella, a un resident de 22 anys que duia a sobre 0,9 grams de cocaïna i 5,9 de marihuana.