Andorra opta a acollir la Comen Cup infantil el 2020

La piscina dels Serradells serà la seu de la Comen Cup infantil de natació artística el 2020 si no es torça res. Així ho ha anunciat la Federació Andorrana de Natació (FAN) a la presentació de l’acord de patrocini amb Andbank.

L’organització de l’esdeveniment «pràcticament la tenim tancada», assegurava Joan Clotet, vicepresident de la FAN. S’espera la participació d’una quinzena de països, i no només els de l’arc mediterrani, sinó de més enllà com els Estats Units i Rússia. Younes Raguig, president de l’ens, remarcava que «serà la competició més important prèvia als Jocs Olímpics de Tòquio i esperem que la participació sigui destacada». La federació signa un conveni d’esponsorització amb Andbank per dos anys, que «serà de molta ajuda per millorar els nostres objectius de cara al futur».

Rècords i medalles

La delegació andorrana que va participar a Terrassa al Campionat de Catalunya d’Hivern Absolut-Junior Open va tornar amb quatre rècords nacionals i dotze metalls. Lea Ricart va pujar al podi en totes les proves on va competir. Va ser la guanyadora als 50 lliures, i als 50 i 100 esquena. Era segona als 100 lliures i als 50 papallona. En aquesta darrera cursa va establir un nou rècord d’Andorra de 17 anys amb una marca de 29,65 segons. En la mateixa categoria els establia Patrick Pelegrina als 50 braça (30,67) i 50 esquena (29,03). En aquestes dues proves va ser segon, posició que repetia als 100 braça. També en júnior Laia Rodríguez es penjava la plata als 50 lliures, i el bronze Tomàs Lomero (50 lliures i 50 papallona) i Jordan Lecoq als 200 braça. Tots ells van aconseguir la mínima per ser als Campionats d’Espanya. Bernat Lomero va obtenir el rècord d’Andorra absolut als 50 papallona amb 29,66. Va acabar cinquè i assolia la mínima pels Jocs del Mediterrani.