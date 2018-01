Adeu a Copeland el dia que Iverson inicia entrenaments

El pas de Chris Copeland pel BC MoraBanc Andorra va ser més que curt. El nord-americà deixa, encara recuperant-se de la lesió, de ser jugador de l’equip. Tenia contracte fins al febrer i el club arriba a un acord amb el jugador per a no continuar la vinculació.

Copeland no va donar el rendiment que d’ell s’esperava, al que se li va sumar que porta inactiu camí dels dos mesos. Arribava a principis del mes de novembre per reforçar la plantilla per les baixes que es produïen, especialment la de Beqa Burjanadze. Però poc més d’un mes després es va lesionar al dit davant el Fiat Torí, dolència que el va fer passar pel quiròfan per un trencament del tendó extensor del tercer dit de la mà esquerra. El balanç al club és de només cinc partits jugats.

La seva marxa es produeix després del fitxatge la setmana passada de Colton Iverson. Avui ha realitzat el primer entrenament amb els seus nous companys i tindrà l’oportunitat de debutar dissabte contra el Reial Madrid.

Blazic, el més solvent

El premi MoraBanc al jugador més solvent de la temporada es lliura final de curs al jugador que els aficionats consideren cada jornada com el més destacat de l’equip. Qui encapçala la classificació al final de la primera volta és Jaka Blazic. L’eslovè és de moment el més valorat pels seguidors amb un total de 182 vots. El segueix Andrew Albicy amb 131. Per darrere estan Jaime Fernández (86), Oliver Stevic (77), David Walker (42), Vlado Jankovic (40), David Jelinek (36) i Landing Sané (33).